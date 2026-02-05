TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Égypte : Mandarin Oriental relance deux palaces mythiques et lance sa première croisière sur le Nil

une stratégie intégrée en Egypte


Mandarin Oriental accélère son développement en Égypte et structure une offre intégrée dans le tourisme culturel haut de gamme, reliant Le Caire, Louxor et Assouan. Le groupe hôtelier reprend deux hôtels emblématiques et lance sa première croisière fluviale de luxe sur le Nil.


Rédigé par le Jeudi 12 Février 2026 à 09:10

Mandarin Oriental rénove l’Old Cataract à Assouan

Egypte : Mandarin Oriental relance l'Old Cataract et le Winter Palace et lance une croisière sur le Nil - Depositphotos.com Auteur bloodua
Egypte : Mandarin Oriental relance l'Old Cataract et le Winter Palace et lance une croisière sur le Nil - Depositphotos.com Auteur bloodua
Climats du Monde
Mandarin Oriental franchit une étape stratégique majeure en Égypte.

Le groupe va reprendre la gestion de deux hôtels emblématiques – l’Old Cataract à Assouan et le Winter Palace à Louxor – ainsi que le lancement de sa toute première croisière fluviale de luxe.

À Assouan, Mandarin Oriental assurera la gestion de l’iconique Old Cataract à compter de mai 2026. L’établissement poursuivra son activité dans son bâtiment historique, tandis qu’une rénovation complète de l’aile Nile Wing sera menée.

L’achèvement des travaux est prévu pour juillet 2027, date à laquelle l’hôtel intégrera officiellement le portefeuille du groupe sous le nom de Mandarin Oriental Old Cataract, Assouan.

Rénovation du Winter Palace à Louxor

À Louxor, le mythique Winter Palace fermera ses portes début 2026 pour une restauration complète.

Il rouvrira en juillet 2027 sous l’enseigne Mandarin Oriental Winter Palace, Louxor.

Situé à proximité immédiate du temple de Louxor et également en surplomb du Nil.

Au-delà de l’hôtellerie terrestre, le groupe fait une entrée remarquée sur le segment de la croisière fluviale de luxe. Mandarin Oriental, Nile Cruise sera développée par K.G. Company for Real Estate and Tourism Investment – entité du Garranah Group, propriétaire du navire – et exploitée en partenariat avec Mandarin Oriental.

Une nouvelle croisière de luxe sur le Nil

Le bateau, actuellement en cours de conception, proposera des itinéraires de trois, quatre et sept nuits entre Louxor et Assouan.

Le navire disposera de "suites spacieuses", de trois restaurants et d'un espace bien-être. Le tout sera complété "par une programmation culturelle soigneusement élaborée". Le groupe annonce "des conférences animées par des experts, des excursions immersives et un accompagnement tout au long du voyage".

Une stratégie intégrée entre Le Caire, Louxor et Assouan

"L’Égypte est aujourd’hui l’une des destinations les plus dynamiques au monde et nous offre une occasion rare de concevoir un itinéraire culturel d’exception, fidèle à l’esprit de Mandarin Oriental. En associant notre première croisière fluviale aux hôtels historiques emblématiques de Louxor et d’Assouan, ainsi qu’au futur Mandarin Oriental Shepheard, Le Caire, nous créons une expérience intégrée qui relie naturellement terre et fleuve", souligne Laurent Kleitman, Group Chief Executive de Mandarin Oriental.

Le dirigeant insiste également sur la maîtrise complète du parcours client : "De l’arrivée de nos hôtes en Égypte jusqu’à leur départ, chaque étape du voyage est soigneusement orchestrée, grâce à des accès privilégiés, un accompagnement expert et un service d’exception, permettant la découverte des sites patrimoniaux majeurs du pays."

Mandarin Oriental va ainsi relier les trois villes phares du tourisme culturel égyptien, en incluant également le futur Mandarin Oriental Shepheard, Le Caire.

Heritage Resorts & Golf Île Maurice dévoile son calendrier culinaire 2026 : une odyssée gastronomique étoilée

En 2026, Heritage Resorts & Golf convie les épicuriens, voyageurs curieux et amateurs de haute...
La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti

Pour la 34ème année consécutive Quartier Libre vous emmène à la découverte de la Norvège. Au départ...
Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Arcus Solutions propose désormais la RC Pro avec Accelerant

Stéphane Villain va abandonner la présidence d'ADN Tourisme

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Grand Tour de Catalogne

Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
Las Vegas choisit Aviareps pour piloter sa stratégie marketing en France

Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes

Vietnam Airlines lance une liaison directe entre Hanoï et Amsterdam

Un projet de loi-cadre pour moderniser et sécuriser les transports en France

ViaXeo Connect intègre le contenu NDC de Lufthansa Group et Turkish Airlines

Égypte : Mandarin Oriental relance deux palaces mythiques et lance sa première croisière sur le Nil

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]

GreenGo signe une année 2025 record

Saint-Valentin : Costa mise sur les mini-croisières et les « Sea and Land Destinations »

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

