Égypte : Mandarin Oriental relance deux palaces mythiques et lance sa première croisière sur le Nil

Mandarin Oriental rénove l’Old Cataract à Assouan
Egypte : Mandarin Oriental relance l'Old Cataract et le Winter Palace et lance une croisière sur le Nil - Depositphotos.com Auteur bloodua
Mandarin Oriental franchit une étape stratégique majeure en Égypte.
Le groupe va reprendre la gestion de deux hôtels emblématiques – l’Old Cataract à Assouan et le Winter Palace à Louxor – ainsi que le lancement de sa toute première croisière fluviale de luxe.
À Assouan, Mandarin Oriental assurera la gestion de l’iconique Old Cataract à compter de mai 2026. L’établissement poursuivra son activité dans son bâtiment historique, tandis qu’une rénovation complète de l’aile Nile Wing sera menée.
L’achèvement des travaux est prévu pour juillet 2027, date à laquelle l’hôtel intégrera officiellement le portefeuille du groupe sous le nom de Mandarin Oriental Old Cataract, Assouan.
Rénovation du Winter Palace à Louxor
À Louxor, le mythique Winter Palace fermera ses portes début 2026 pour une restauration complète.
Il rouvrira en juillet 2027 sous l’enseigne Mandarin Oriental Winter Palace, Louxor.
Situé à proximité immédiate du temple de Louxor et également en surplomb du Nil.
Au-delà de l’hôtellerie terrestre, le groupe fait une entrée remarquée sur le segment de la croisière fluviale de luxe. Mandarin Oriental, Nile Cruise sera développée par K.G. Company for Real Estate and Tourism Investment – entité du Garranah Group, propriétaire du navire – et exploitée en partenariat avec Mandarin Oriental.
Une nouvelle croisière de luxe sur le Nil
Le bateau, actuellement en cours de conception, proposera des itinéraires de trois, quatre et sept nuits entre Louxor et Assouan.
Le navire disposera de "suites spacieuses", de trois restaurants et d'un espace bien-être. Le tout sera complété "par une programmation culturelle soigneusement élaborée". Le groupe annonce "des conférences animées par des experts, des excursions immersives et un accompagnement tout au long du voyage".
Une stratégie intégrée entre Le Caire, Louxor et Assouan
"L’Égypte est aujourd’hui l’une des destinations les plus dynamiques au monde et nous offre une occasion rare de concevoir un itinéraire culturel d’exception, fidèle à l’esprit de Mandarin Oriental. En associant notre première croisière fluviale aux hôtels historiques emblématiques de Louxor et d’Assouan, ainsi qu’au futur Mandarin Oriental Shepheard, Le Caire, nous créons une expérience intégrée qui relie naturellement terre et fleuve", souligne Laurent Kleitman, Group Chief Executive de Mandarin Oriental.
Le dirigeant insiste également sur la maîtrise complète du parcours client : "De l’arrivée de nos hôtes en Égypte jusqu’à leur départ, chaque étape du voyage est soigneusement orchestrée, grâce à des accès privilégiés, un accompagnement expert et un service d’exception, permettant la découverte des sites patrimoniaux majeurs du pays."
Mandarin Oriental va ainsi relier les trois villes phares du tourisme culturel égyptien, en incluant également le futur Mandarin Oriental Shepheard, Le Caire.
