TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Beachcomber Aventure fête ses 10 ans et voit les choses en grand (Vidéo)

Immersion, émotions et dépassement de soi sur les plages de Maurice


Dix ans après sa création, ce qui n’était au départ qu’un challenge commercial est devenu, édition après édition, un rendez-vous incontournable pour les agences de voyages. Pour célébrer la Beachcomber Aventure, l’édition 2026 a vu les choses en grand : 20 agents de voyages réunis au Shandrani Beachcomber Resort & Spa, du 6 au 9 février, pour un anniversaire XXL mêlant immersion, émotion et aventure sur le terrain.


Rédigé par le Vendredi 13 Février 2026 à 07:49

Climats du Monde
Pour ce 10ᵉ anniversaire, Beachcomber a gardé ses classiques, tout en ajoutant certaines nouveautés.

Exceptionnellement, ils n'étaient pas 12 mais 20 agents de voyages français à participer à cette nouvelle édition de la Beachcomber Aventure, tous lauréats du challenge de ventes organisé entre septembre et décembre.

Réseaux intégrés, indépendants, agences de centre-ville ou de galerie commerciale : toutes les facettes de la distribution française étaient représentées.

Aux côtés de Denis Brogniart, fidèle à l’événement depuis 2015, deux figures emblématiques de Koh-Lanta, Clémence Castel et Frédéric Khouvilay, accompagnaient cette édition.

Dès l’arrivée, le ton était donné : après 11 heures de vol, les participants se sont retrouvés sur la plage à 7h du matin, pour une première épreuve. Ici, pas de simple visite d’hôtel, ni de présentation produit. La Beachcomber Aventure commence toujours par l’expérience.

Vivre l’hôtel plutôt que le visiter

Autres articles
Tir à l’arc, parcours aquatiques, radeaux, bain de boue, dégustations, bivouac, poteaux…

Sur le papier, cela ressemble à un simple jeu. Dans les faits, c’est une immersion totale dans l’univers Beachcomber.

Pendant trois jours, les participants « vivent Beachcomber, comme le décrit Véronique Ibard, en charge du groupe : ils dorment peu, rient beaucoup, se dépassent et créent des souvenirs intenses avec les équipes des resorts ».

Très différente des traditionnelles présentations produits, cette Beachcomber Aventure devient aussi un terrain d’observation idéal pour comprendre comment les agents vivent la destination et les resorts. « Chaque agent repart avec des images et des histoires qu’il pourra raconter à ses clients, mais aussi avec une compréhension plus fine des subtilités de l’organisation et de l’accueil », ajoute-t-elle.

Comme le rappelle Rémi Sabarros, directeur général France, Belgique et Luxembourg de Beachcomber Hotels : « En vivant l’expérience de nos établissements et en rencontrant les Artisans Beachcomber, les participants repartent avec une connaissance approfondie de la marque et de la destination.

Cela se traduit directement par une recommandation plus engagée auprès de leurs clients. »

Une aventure humaine

Beachcomber Aventure fête ses 10 ans - Photo : issock Production
Beachcomber Aventure fête ses 10 ans - Photo : issock Production
La rivalité entre équipes rouge et jaune n'a pas duré pas longtemps. Très vite, les barrières sont tombées.

Sur les plages du Shandrani Beachcomber, les participants ont appris à se connaître en quelques heures.

« On sent qu’au-delà des épreuves, ce sont les liens qui se nouent qui marquent le plus », confie Myriam Tord, participante de cette dixième édition.

Lors de l’ultime conseil, les retours se font nombreux et émouvants. Chacun évoque ce qu’il a découvert sur lui-même et sur les autres : le dépassement de soi n’est pas seulement physique, mais aussi collectif. « On se pousse pour nous-mêmes, mais surtout pour l’équipe », résume Myriam Tord.

Sur les réseaux, les impressions confirment cette intensité : Justine Martineau écrit : « Au-delà du défi, cette aventure a été une formidable leçon de cohésion, de résilience et de dépassement de soi… Nous n’avons pas remporté l’aventure, mais nous en ressortons grandis, plus soudés et encore plus engagés. »

Pour beaucoup, ces derniers moments de l’édition sont restés gravés, entre émotion, fierté et souvenirs partagés.

Pour clôturer cette 10e édition, l’ultime Conseil, tenu dans le magnifique cadre du Shandrani Beachcomber, a vu le sacre d’Olesya Pavlov qui a décroché le Totem de la Beachcomber Aventure 2026.

Rendez-vous en 2027 pour la prochaine édition de la Beachcomber Aventure, qui se tiendra au Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa et reviendra à 12 participants, retrouvant ainsi sa formule plus intimiste après l’anniversaire XXL de cette 10e édition. 

Raphaelle Savary Publié par Raphaëlle Savary Journaliste Réseaux sociaux TourMaG.com
Voir tous les articles de Raphaëlle Savary
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 531 fois

Tags : beachcomber aventure, ile maurice, shandrani resort et spa
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

Orange Travel s'associe à Selectour pour distribuer ses offres eSIM

Mahay Expédition rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Un nouveau patron à la barre de Norwegian Cruise Line

Alpes : risque d'avalanche de 4/5, les stations ouvrent leurs pistes ce vendredi

Beachcomber Aventure fête ses 10 ans et voit les choses en grand (Vidéo)

Brand News

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti
Pour la 34ème année consécutive Quartier Libre vous emmène à la découverte de la Norvège. Au départ...
Les annonces

VOTRE VOYAGE/MYHONEYMOON - Conseiller(ère) Voyages H/F - CDI - (Melun (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

DIRECTOURS - Chargé(e) Back-office / Service Clients (BO/SAD) - CDD - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus
Distribution

Distribution

Roobens Fils : blogueur, auteur de "Noir et voyager" et fondateur de Dunia Travel

Roobens Fils : blogueur, auteur de "Noir et voyager" et fondateur de Dunia Travel
Partez en France

Partez en France

Alpes : risque d'avalanche de 4/5, les stations ouvrent leurs pistes ce vendredi

Alpes : risque d'avalanche de 4/5, les stations ouvrent leurs pistes ce vendredi
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Mahay Expédition rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Mahay Expédition rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG
Production

Production

Beachcomber Aventure fête ses 10 ans et voit les choses en grand (Vidéo)

Beachcomber Aventure fête ses 10 ans et voit les choses en grand (Vidéo)
AirMaG

AirMaG

Crash du Boeing 787 d’Air India : le scénario du « geste fou » se précise

Crash du Boeing 787 d’Air India : le scénario du « geste fou » se précise
Transport

Transport

Un projet de loi-cadre pour moderniser et sécuriser les transports en France

Un projet de loi-cadre pour moderniser et sécuriser les transports en France
La Travel Tech

La Travel Tech

Orange Travel s'associe à Selectour pour distribuer ses offres eSIM

Orange Travel s'associe à Selectour pour distribuer ses offres eSIM
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Égypte : Mandarin Oriental relance deux palaces mythiques et lance sa première croisière sur le Nil

Égypte : Mandarin Oriental relance deux palaces mythiques et lance sa première croisière sur le Nil
HotelMaG

Hébergement

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement
Futuroscopie

Futuroscopie

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Un nouveau patron à la barre de Norwegian Cruise Line

Un nouveau patron à la barre de Norwegian Cruise Line
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

À Marseille, le salon Events Days Sud a soufflé sa 15e bougie

À Marseille, le salon Events Days Sud a soufflé sa 15e bougie
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias