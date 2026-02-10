Beachcomber Aventure fête ses 10 ans et voit les choses en grand (Vidéo)

Pour ce 10ᵉ anniversaire, Beachcomber a gardé ses classiques, tout en ajoutant certaines nouveautés.
Exceptionnellement, ils n'étaient pas 12 mais 20 agents de voyages français à participer à cette nouvelle édition de la Beachcomber Aventure, tous lauréats du challenge de ventes organisé entre septembre et décembre.
Réseaux intégrés, indépendants, agences de centre-ville ou de galerie commerciale : toutes les facettes de la distribution française étaient représentées.
Aux côtés de Denis Brogniart, fidèle à l’événement depuis 2015, deux figures emblématiques de Koh-Lanta, Clémence Castel et Frédéric Khouvilay, accompagnaient cette édition.
Dès l’arrivée, le ton était donné : après 11 heures de vol, les participants se sont retrouvés sur la plage à 7h du matin, pour une première épreuve. Ici, pas de simple visite d’hôtel, ni de présentation produit. La Beachcomber Aventure commence toujours par l’expérience.
Vivre l’hôtel plutôt que le visiter
Tir à l’arc, parcours aquatiques, radeaux, bain de boue, dégustations, bivouac, poteaux…
Sur le papier, cela ressemble à un simple jeu. Dans les faits, c’est une immersion totale dans l’univers Beachcomber.
Pendant trois jours, les participants « vivent Beachcomber, comme le décrit Véronique Ibard, en charge du groupe : ils dorment peu, rient beaucoup, se dépassent et créent des souvenirs intenses avec les équipes des resorts ».
Très différente des traditionnelles présentations produits, cette Beachcomber Aventure devient aussi un terrain d’observation idéal pour comprendre comment les agents vivent la destination et les resorts. « Chaque agent repart avec des images et des histoires qu’il pourra raconter à ses clients, mais aussi avec une compréhension plus fine des subtilités de l’organisation et de l’accueil », ajoute-t-elle.
Comme le rappelle Rémi Sabarros, directeur général France, Belgique et Luxembourg de Beachcomber Hotels : « En vivant l’expérience de nos établissements et en rencontrant les Artisans Beachcomber, les participants repartent avec une connaissance approfondie de la marque et de la destination.
Cela se traduit directement par une recommandation plus engagée auprès de leurs clients. »
Une aventure humaine
La rivalité entre équipes rouge et jaune n'a pas duré pas longtemps. Très vite, les barrières sont tombées.
Sur les plages du Shandrani Beachcomber, les participants ont appris à se connaître en quelques heures.
« On sent qu’au-delà des épreuves, ce sont les liens qui se nouent qui marquent le plus », confie Myriam Tord, participante de cette dixième édition.
Lors de l’ultime conseil, les retours se font nombreux et émouvants. Chacun évoque ce qu’il a découvert sur lui-même et sur les autres : le dépassement de soi n’est pas seulement physique, mais aussi collectif. « On se pousse pour nous-mêmes, mais surtout pour l’équipe », résume Myriam Tord.
Sur les réseaux, les impressions confirment cette intensité : Justine Martineau écrit : « Au-delà du défi, cette aventure a été une formidable leçon de cohésion, de résilience et de dépassement de soi… Nous n’avons pas remporté l’aventure, mais nous en ressortons grandis, plus soudés et encore plus engagés. »
Pour beaucoup, ces derniers moments de l’édition sont restés gravés, entre émotion, fierté et souvenirs partagés.
Pour clôturer cette 10e édition, l’ultime Conseil, tenu dans le magnifique cadre du Shandrani Beachcomber, a vu le sacre d’Olesya Pavlov qui a décroché le Totem de la Beachcomber Aventure 2026.
Rendez-vous en 2027 pour la prochaine édition de la Beachcomber Aventure, qui se tiendra au Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa et reviendra à 12 participants, retrouvant ainsi sa formule plus intimiste après l’anniversaire XXL de cette 10e édition.
Publié par Raphaëlle Savary
