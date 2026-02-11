TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
L’InterContinental Chantilly change de directeur général

Gérald Van Reck nommé DG de l'InterContinental Chantilly Château Mont Royal


L’InterContinental Chantilly Château Mont Royal annonce la nomination de Gérald Van Reck au poste de directeur général. Fort de quinze années d'expérience dans l'hôtellerie de luxe et le lifestyle, il succède à l’actuelle direction de cet établissement situé en forêt de Chantilly.


Rédigé par le Jeudi 12 Février 2026 à 18:24

Gérald Van Reck nommé Directeur Général de l’InterContinental Chantilly Château Mont Royal ©InterContinental Chantilly Château Mont Royal
Gérald Van Reck prend la direction de l’InterContinental Chantilly Château Mont Royal après avoir été directeur général du Domaine de Verchant.

Auparavant, il a dirigé des établissements parisiens comme le Buddha-Bar Hotel Paris et la Maison Delano Paris. Son expérience repose sur la gestion de concepts mêlant hôtellerie de luxe et gastronomie, destinés à une clientèle internationale.

À la tête de l'hôtel, Gérald Van Reck est chargé de superviser l'exploitation du site en valorisant son patrimoine et son environnement forestier.


Ses fonctions incluent le pilotage de la performance collective des équipes et l'ajustement des services aux standards de la division Luxe & Lifestyle d’IHG Hotels & Resorts.

L'établissement précise qu'il souhaite "renforcer le positionnement" de l'adresse comme une référence régionale.

Sa mission consiste ainsi à coordonner l'accueil et la qualité opérationnelle, tout en gérant le développement de l'établissement pour le compte du groupe IHG.

L'InterContinental Chantilly change de directeur général

