« C'est un grand honneur d'être le gardien de (...) ce joyau du patrimoine français, désormais réimaginé pour le voyageur de luxe moderne d'aujourd'hui"

: ce cinq étoiles promet une escapade enchanteresse à seulement 30 minutes en train de Paris.Construit au début du XXe siècle, ce château de style Louis XVI a été conçu par Guillaume Tronchet. Son premier propriétaire, Fernand Halphen, l'aurait commandé pour offrir à son épouse « une vue qui l’enchantait ».Cette même vue enchantera désormais les clients de l'InterContinental Chantilly Château Mont Royal. Cependant, una été nécessaire pour introduire dans les intérieurs un design inspiré par la beauté du cadre biophilique de l'hôtel, les traditions équestres de la région et les subtilités de la dentelle Chantilly.Lesoffrent calme et élégance. Chaque pièce est inondée de lumière naturelle provenant de grandes fenêtres, de balcons et de terrasses qui donnent sur les somptueuses forêts des environs.L'ancien salon de musique du château est devenu l'écrin duoù les convives dînent dans un décor majestueux, des plafonds très hauts et des lustres majestueux. Le, dont le cadre chaleureux est adapté pour les déjeuners d'affaires, les dîners romantiques ou les apéritifs entre amis, a, lui, été installé dansdu propriétaire d'origine, Fernand Halphen. En privilégiant les produits de saison de la région, le chef Cédric Jean-Charles réinvente les plats français classiques -complété par une sélection de vins raffinés- dans ces deux restaurants.– propose un sauna et des salles de bien-être, avec des soins sur mesure et des thérapies rajeunissantes adaptées à la peau de chacun comme le Skin Instant Lab.Enfin las'emploie à faciliter la découverte par les clients des nombreuses pépites de la région, par exemple de l'hippodrome de Chantilly et du magnifique château de Chantilly entouré de vastes jardins et réputé pour ses collections de peintures, ses grandes Écuries et son Musée du Cheval., souligne dans un communiqué Olivier Resta , Directeur Général de l'InterContinental Chantilly Château Mont Royal. Et de souligner que l'InterContinental Chantilly Château Mont Royal est "la".