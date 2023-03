IHG Hotels & Resorts va accélérer sur le segment luxe 🔑

Dans les établissements de luxe, il faut avancer avec précaution. Il faut en effet veiller à tenir un équilibre entre les initiatives en faveur du durable et l’expérience à donner aux clients, qui doit être à la hauteur de leurs attentes.



Dans nos hôtels de luxe, nous avons gardé, par exemple, les amenities (peigne, savon, etc.) en veillant, bien sûr, à ce que ces accessoires soient en plastique recyclable ou en bois.



Cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas prendre d’initiatives dans les hôtels de luxe. Certes, la démarche développement durable y est parfois plus lente, mais elle se fait tout de même, assez naturellement.



Parfois, les avancées sont aussi très rapides. Ainsi, il est généralement très bien perçu qu’un chef compose sa carte avec des produits locaux et mette en avant son propre potager.

Ne sous-estimez pas les petites initiatives ! Mises bout à bout, elles contribuent à avancer et à changer les mentalités.



Elles peuvent aussi inspirer aux clients des changements de comportements dans leur vie personnelle.



Par ailleurs, l’une de nos marques, Six Senses, apporte la preuve que développement durable peut tout à fait rimer avec luxe.



La clientèle de Six Senses est très soucieuse de bien être mais elle est également très attentive à l’absence de déchets, de plastiques ainsi qu’à toutes nos actions ayant un impact favorable sur les éco-systèmes. Dans chacun de nos établissements Six Senses, un directeur est d’ailleurs en charge du développement durable et des ateliers de sensibilisation et de formation sont proposés aux clients.

La prise de conscience de la clientèle est incontestable. Ce n’est pas un hasard si elle a tendance, par exemple, à se recentrer sur la France. Cette tendance s’est d’ailleurs confirmée en 2022, même après la réouverture de nos frontières.



Dans l’étude réalisée par l’institut YouGov pour IHG Hotels & Resorts, 41 % des Français interrogés se disent également prêts à voyager moins souvent mais à rester plus longtemps sur la destination. Ce sont des tendances de fond. D’ailleurs, le nombre de déplacements tend à baisser et, dans le même temps, la durée des séjours à augmenter.



Chez IHG Hotels & Resorts , la clientèle locale est plus importante qu’avant. C’est d’ailleurs la clientèle domestique qui, l’année dernière, après le Covid, a boosté la reprise de l’activité touristique en France comme dans les autres pays européens.