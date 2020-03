Voyages Vert Vous - Épisode 3 : Islande, terre de glace et de contrastes

Dans cet épisode, TV5MONDE vous emmène en, explorer cette terre glace, de volcans et de contrastes, qui a des airs de bout du monde.Découvrez l'hiver Islandais, ses paysages enchanteurs, vivez la tradition desà Reykjavik et rencontrez Knutur, agriculteur de père en fils qui parvient à faire pousser des fruits et légumes toute l'année dans son éco-serre touristique Fridheimar , grâce à la géothermie.