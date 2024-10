B&B HOTELS reprend 22 hôtels simultanément

L’ouverture simultanée de 22 hôtels, parfaitement complémentaires à notre réseau actuel, est une étape importante pour nous. Elle s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance, pour réaliser notre ambition : devenir le leader sur le marché de l'hôtellerie économique en France, tout en oeuvrant pour rendre les séjours plus responsables, et en offrant à nos clients, dans tous nos hôtels, l'essentiel au meilleur prix

B&B HOTELS poursuit sa croissance avec l'acquisition de 22 hôtels, représentant un: Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, Occitanie, Grand Est, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France, Pays de la Loire, et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces hôtels seront rénovés en tenant compte des objectifs de durabilité de l'enseigne.Cette acquisition, réalisée en partenariat avec, s’inscrit dans le plan de développement de B&B HOTELS. L'enseigne prévoit environ, qu'il s'agisse d'inaugurations ou de reprises, en France, en Suisse et en Belgique.La stratégie de B&B HOTELS vise à. Ces nouveaux établissements viennent compléter un réseau qui dépasse désormais 450 hôtels en Europe de l'Ouest., B&B HOTELS continue de consolider sa position en tant qu'acteur clé de l'hôtellerie économique.“ déclare Marine Charles B&B HOTELS réitère ainsi son, en renforçant ses collaborations avec les investisseurs, promoteurs et propriétaires d'hôtels.