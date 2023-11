Digital.green : "Un site éco-conçu est aussi moins coûteux"

Lancé en janvier 2023, le nouveau site du groupe B&B Hotels bénéficie d’un poids moyen de pages 73% plus léger que le poids moyen d’une page web, sa note Eco Index est B et 1,5g de CO2 est émis en moyenne par page et par visite (contre 2g soit -25% pour une page moyenne),

Un site éco-conçu est certes plus écologique, mais aussi moins coûteux. Il offre une meilleure expérience utilisateur grâce à l’optimisation des parcours, un design plus intuitif et des temps de chargement réduits,

Les équipes de Digital.green ont éco-conçu la plateforme à l'aide de codes graphiques, de l'UX, mais aussi dans son développement technique." explique le communiqué de presse de l'agence.Pour tenir ces objectifs, Digital.green a notammenten favorisant un serveur adapté aux besoins, afin d’optimiser son utilisation et rentabiliser au maximum sa capacité de stockage.De plus un hébergeur écologique est utilisé, en s'appuyant sur desLes images ont été dans la mesure du possible remplacées par des icones, quand seulement deux polices d’écriture sont utilisées sur la plateforme." conclut le communiqué.