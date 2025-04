Amir Mustafa nommé Chief Executive Officer de B&B HOTELS USA

Avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'hôtellerie, Amir Mustafa est reconnu pour sa capacité à promouvoir l'excellence opérationnelle, optimiser les revenus et assurer une satisfaction client exemplaire. Je suis ravi de l’accueillir au sein de B&B HOTELS afin de promouvoir et développer notre marque outre-Atlantique. Nous sommes convaincus qu’il s'intégrera parfaitement dans la culture et les valeurs de B&B Hotels et contribuera significativement à notre succès futur

Dans un contexte de développement du marché américain, B&B HOTELS prévoit de poursuivre sa croissance sur ce territoire. L’arrivée d’Amir Mustafa contribuera à l’expansion de la marque aux États-Unis et à laexistants, avec pour objectif de renforcer la qualité de service. Amir Mustafa , 57 ans, est diplômé de l’Université Ain Shams et a suivi un programme d’éducation exécutive à la Harvard Business School.» commente Fabrice Collet