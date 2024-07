B&B HOTELS Western Europe élargit son Comité de Direction

Je suis ravie de renforcer nos équipes de direction avec des profils experts tels qu’Olivier Lucas et Marie Bocquillon. Leur arrivée est cruciale pour continuer à progresser et à améliorer collectivement notre croissance, la satisfaction de nos clients et de nos hôteliers, ainsi que l’engagement de nos collaborateurs, premiers ambassadeurs de la marque B&B HOTELS

Pour concrétiser les ambitions de croissance à travers l’ensemble du Olivier Lucas rejoint B&B HOTELS Western Europe en tant que Directeur des Opérations. Avec plus de, Olivier Lucas a occupé des postes de chef de marque chez Renault et de directeur des ventes et marketing France chez Saint-Gobain. Par la suite, il a intégré l’entreprise Lapeyre en tant que Directeur de région nord et franchises, avant de devenir Directeur du réseau. Plus récemment, il était Directeur opérationnel chez Sonepar France.