Porto accueille le premier hôtel européen "Vignette Collection"

Vignette Collection, la toute dernière marque de luxe du groupe InterContinental Hotels Group, veut s'étendre en Europe, via son offre d'hôtels haut de gamme, liés par une vision commune : celle de faire du voyage une expérience unique.



Et cela commence avec La Casa da Companhia, à Porto, située dans le quartier de Clérigos.



Le boutique-hôtel dispose de 40 chambres, dont trois suites. Il est équipé d'un spa, d'une salle de sport, de piscines intérieure et extérieure et d'une terrasse avec vue. Les chambres sont proposées à partir de 220€ la nuit.



" Ce lieu unique offre un cadre intemporel dans l'une des maisons historiques les plus emblématiques de la cité portugaise.



La Casa da Companhia jouit de la proximité immédiate des principales attractions de Porto : des bâtiments à l'architecture médiévale, des nombreux jardins fleuris et colorés, le port, bars et restaurants ", indique IGH dans un communiqué.