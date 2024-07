Crète : InterContinental ouvre sa première propriété

"luxe et lifestyle"

L'arrivée de l'InterContinental Crète renforce aussi le portefeuilledu groupe IHG Hotels & Resorts. Dans ce nouvel établissement, IHG Hotels & Resorts a l'ambition d'incarnerAvec son architecture moderne et ses équipements de pointe, ce nouveau complexe balnéaire se veut un havre de tranquillité à quelques pas de la ville cosmopolite d'Agios Nikolaos. La capitale crétoise, Héraklion , et son aéroport, sont facilement accessibles en moins d'une heure.L'hôtel compte, pour la plupart dotées de piscines privatives. Une majorité d’entre-elles sont communicantes, et donc idéales pour les séjour en couples, en familles ou pour les voyageurs intergénérationnels.Les installations comprennentavec vue sur la baie de Mirabello,(Zeus, Knossos et Minoan) dirigés par le célèbre Chef étoilé au Guide Michelin Nikos Roussos, diverses commodités pour les familles etinspiré de la nature.]bLe spa Aegeo offre une gamme variée de soins traditionnels et uniques, tels que le massage crétois à l'huile d'olive locale, le massage du visage et du cou anti-âge au safran, ainsi qu'un soin cryothérapique riche en antioxydants.L'offre est complétée par un hammam, un sauna, un bain de vapeur, une piscine intérieure et une zone de relaxation. Les quatre salles de soin incluent deux salles doubles pour les couples.Uneentièrement équipée est également à disposition.