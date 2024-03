Loisirs, MICE, lifestyle, luxe... Comment IHG entend se déployer en France 🔑

"Nos résultats sont excellents"

Notre RevPar a augmenté de 16% sur l'ensemble de l'année et encore de 8% sur le dernier trimestre de 2023.



Sur la France

les résultats sont encore plus encourageants. Le RevPar a progressé de 21% en 2023. Et même de 38% si on le compare à ce qu'il était en 2019"

Le mois dernier, Intercontinental Hotels Group (IHG) annonçait uneen 2023.Et, en même temps, un. Des résultats qui s'expliquent par une demande continue de voyages et qui a, notamment, rebondi en Chine.Mardi 5 mars 2024, à l'occasion d'un déjeuner de presse organisé dans l'un des fleurons parisiens du groupe, l'hôtel Kimpton Saint-Honoré, Eric Viale, vice-président et directeur général Europe du Sud, CIS et Géorgie et Willemijn Geels, vice-présidente Développement Europe, a assuré Eric Viale., a-t-il poursuivi,, avant la pandémie de Covid donc.Rappelons que le RevPAR, acronyme du terme anglais Revenue Per Available Room, autrement dit, en français, le Revenu par chambre disponible, est un indicateur de performance dédié à l'hôtellerie. Et l'une des mesures les plus suivies par les opérateurs de cette industrie.