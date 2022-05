Vignette Collection, la marque luxe d'IHG, ouvre une propriété au Portugal

Pour rappel, la marque de luxe Vignette Collection, lancée en août 2021, est devenue le sixième ajout au portefeuille de marques du Groupe IHG au cours des quatre dernières années.



Le Groupe compte au total 17 de ces hôtels exclusifs (en Autriche, en Thaïlande et en Australie), qui appellent au voyage responsable, au tissage de liens entre communautés, au local, et permettent un impact positif à tous les niveaux.



" Vignette Collection permet aux propriétaires d'hôtels indépendants de conserver leur identité distincte tout en bénéficiant d'une renommée à l'échelle mondiale et de l’expertise du Groupe en matière de luxe et de lifestyle" , précise le Groupe dans un communiqué.



Cette dernière signature renforce la présence du Groupe au Portugal, marché de croissance-clé pour IHG, s’ajoutant à des propriétés telles que l'InterContinental Porto, l'InterContinental Lisbonne et l'InterContinental Cascais-Estoril.



Deux autres ouvertures sont prévues, avec les Vignette Collection Dona Filipa Hotel et Penina Hotel & Golf Resort, actuellement en cours de développement dans la région de l'Algarve.