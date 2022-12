A l’avenir, le Carlton Cannes évoluera dans « l’upper luxury »

Aujourd’hui, le luxe, ce n’est plus seulement un décor grandiose et un service impeccable. « Désormais , assure Eric Viale, les clients viennent aussi chercher des expériences très personnelles, très sur-mesure. Une dimension de récollection avec soi-même, de recherche du bien-être se fait même jour.



Le voyage doit désormais permettre de se recentrer sur soi-même. Comme chacun cherche quelque chose de particulier, la qualité de l’accueil doit primer » , poursuit Eric Viale.



Au Carlton Cannes par exemple, la réception ne se trouvera plus à l’entrée : elle a été déplacée afin que l’aspect check-in et transaction passe en second. Tout un symbole !



« C’est cela le luxe moderne , conclut Eric Viale. Il s’agit de donner du sens à son voyage, de pouvoir trouver la manière plus personnelle dont on expérimentera l’hôtel ».



« Vivre des expériences » est tellement devenu, depuis quelques années, le mantra du monde de l'hôtellerie et du voyage que ce mot fait parfois figure de vaste fourre-tout.



« Il n’en est rien , rétorque Eric Viale. En réalité, le mot expérience décline beaucoup de choses différentes. Tous les clients ne sont pas sensibles à la même chose, les uns seront plus sensibles au bien-être, d’autres à la responsabilité sociale ou environnementale des voyages qu’ils réalisent. A nous de comprendre et d’anticiper les attentes de ceux qui viennent chez nous ».



Ce que « nous n’avons pas cessé de faire : le service que nous offrons aujourd’hui est différent de ce qu’il était il y a quinze ans ».