Cannes : l'hôtel Martinez continue de se réinventer

Ouvert à Cannes pendant les "Années Folles", l’Hôtel Martinez se distingue par sa superbeCette icône incontournable de l’hôtellerie de luxe de la "French Riviera", doté de, bénéficie aussi d'un emplacement de rêve sur la célèbre Croisette de Cannes.Désormais équipé ded'une superficie de totale de 2 500 m2 pour accueillir conventions, séminaires et événements en tous genres et enrichi d'un nouveau lobby bar et restaurant, Le Sud, l'Hôtel Martinez va continuer à se réinventer.Son, en cours de rénovation, rouvrira ses portes en 2024 sous l'égide du, récemment nommé à la tête des cuisines de l’hôtel, pour y apporter sa touche inventive.Cet établissement fait partie de The Unbound Collection by Hyatt. Cette marque n'est pas seulement une simple collection d'hôtels indépendants et uniques en leur genre : elle se veut aussi une sélection très étudiée d'établissements ayant chacun une histoire.Qu'il s'agisse d'une merveille moderne, d'un joyau historique ou d'une retraite revitalisante, chaque établissement de cette collection propose des environnements et des expériences stimulants pour des clients en quête d'un haut niveau de services.