Cannes : l'Hôtel Barrière Le Majestic joue le super luxe

Ce n’est pas pour rien que le Majestic a donné son nom à la plus grande de ses suites.



Perché à l’ultime étage du palace, surplombant la Croisette et les marches du Palais des Festivals, le Penthouse Majestic occupe 450 m2, et offre, entre autres, un salon de coiffure et une salle de massage et de fitness privés.



Ses nombreuses boiseries, les tons chauds de ses décors et les grandes ouvertures ont l'ambition d'incarner le confort, le bien-être et l'élégance.



S'y ajoute une terrasse de 150 m2 recouverts de lames de bois avec piscine privée de 11 mètres de long et bassin à débordement chauffé, suspendu au-dessus de la Croisette.



Un étage plus bas, se trouve la Suite Dior, fruit d’une collaboration étroite entre le cinq étoiles et les designers de la célèbre maison de couture française.



Cet appartement qui occupe plus de 450 m2, offre une salle à manger pavée de parquet point de Hongrie, une rotonde évoquant le plafond de la boutique Dior de l’avenue Montaigne à Paris. Les détails « diorissimes » y abondent : table de style Louis XVI, chaises médaillon gris et argent....



Dans le salon, les coussins du canapé, du rouge éclatant Dior, reprennent le motif plissé historique du couturier. Les chambres portent également l’empreinte de la haute couture : fauteuils Pullman, têtes de lit façon cannage, mais aussi une réplique du bureau personnel de Christian Dior.