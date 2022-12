L'hôtellerie de luxe croit vraiment à un avenir radieux

de prendre soin de l'environnement, des ressources naturelles et des communautés locales"

Même si l'on en parle plus que l'on n'en fait vraiment dans ce domaine, le "voyage durable" commence vraiment à entrer dans les mœurs.Il semble en tous cas un argument décisif pour deux destinations encore une peu confidentielles mais pourtant présentes à l'ILTM :Petit pays juché sur les pentes de l'Himalaya, couvert à plus de 70% de forêts et de réserves naturelles, le Bhoutan se targue d'être le seul au monde à avoir une empreinte carbone négative.Logiquement, à l'ILTM, il a axé sa promotion sur le tourisme responsable. Ses atouts ? Sa nature, son histoire, sa culture, son architecture, son art, sa cuisine, sa spiritualité aussi.Une destination réservée aux aventuriers un peu roots ? Que, nenni ! Prenons Six Senses, marque de luxe du groupe InterContinental (IHG) : il y possède plusieurs lodges de luxe et s'y affiche particulièrement soucieux "Pays de la "région des Grands lacs", en Afrique de l'Est, le Rwanda, lui, est tristement connu pour le génocide des Tutsis par les Hutus qui a fait quelque 800 000 morts en 1994.Aujourd'hui, il semble bien décidé à se faire une place dans le monde du tourisme. Son atout maître ? Sondans leur habitat naturel. Evidemment, le ticket d'entrée dans ce parc (1 500 dollars/personne) s'ajoute au prix du voyage et sélectionne forcément la clientèle.Deux autres parcs nationaux rwandais abritent aussi des espèces végétales et animales rares, particulièrement des chimpanzés dans celui de Nyungwe tandis que celui d'Akagera se présente comme la "maison" des "big five".A l'ILTM, deux opérateurs promettaient de faire découvrir cette faune extraordinaire dans le cadre de séjours "durables", respectueux de la nature et de l'habitat naturel des gorilles et autres.Basée à Kigali, la capitale,se présentait comme une entreprise locale spécialisée dans "l'expérience unique de trekking des gorilles", dans "les trekkings pour voir les chimpanzés" et aussi dans les safaris animaliers et autres visites culturelles au Rwanda et en Ouganda.Quant à, il promettait également, à partir de ses deux resorts aux chambres et suites très soignées installées dans ces parcs nationaux, d'aller à la découverte de la faune sauvage. Toujours dans le respect de la nature, bien entendu.