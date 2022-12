ILTM Cannes : l’Italie mise sur le tourisme de luxe

C’est en force que l’Italie participe cette année à l’ILTM de Cannes avec un stand -600 m2- d’une taille inégalée depuis longtemps. La destination est représentée par 126 opérateurs et dix de ses provinces et régions.



Parmi celles-ci, la Sicile a frappé un grand coup en offrant, lundi soir, l’apéritif d’ouverture du salon. Cela lui a coûté « une fortune » dont le montant n’a pas été communiqué mais selon Francesco Scarpinato, le nouvel adjoint au tourisme de l’administration régionale de la Sicile, « la soirée a été un grand succès ».



Pendant que les participants à la soirée buvaient du champagne et mangeaient des petits fours défilaient sous leurs yeux des images de rêve de la Sicile, afin de les convaincre que cette destination n’a pas seulement la mer et le soleil à offrir mais aussi des fonds sous-marins magnifiques, un patrimoine historique et architectural exceptionnel dont témoigne par exemple le théâtre antique de Taormine, et une gastronomie haute en couleurs.



« L’ILTM est LE salon du tourisme de luxe, nous nous devions d’y être présents pour créer des synergies, favoriser des échanges Inter culturels, faire apprécier la beauté de la Sicile, conforter les contacts que nous avons déjà et en trouver d’autres », confiait à TourMaG Francesco Scarpinato.



Le but n’est pas tant de trouver des investisseurs prêts à construire de nouveaux hôtels mais d’abord de convaincre des tour-opérateurs internationaux d’acheter les prestations que les opérateurs touristiques siciliens (agence de voyage, hôtels, etc.) proposent déjà.



« La Sicile est la capitale de l’euro-Méditerranée, elle a une position géographique stratégique qui doit lui permettre de jouer un rôle important dans le tourisme international. A nous de faire fructifier ce capital », assurait encore Francesco Scarpinato.