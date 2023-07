Le voco Zeal Exeter Science Park, premier hôtel bas carbone du groupe InterContinental

Fondé en 2012, Zeal Hotels a pour objectif d'acquérir des sites hôteliers stratégiques, de développer les hôtels et de rester propriétaire des actifs.Motivé par la réduction des émissions de carbone, le Groupe a donc lancé une nouvelle marque avec l'acquisition d'un premier site à Exeter Science Park : ce site sera exploité dans le cadre d'unDe son côté, le groupe IHG qui gère plus de 6 000 établissements dans plus de 100 pays, s'emploie désormais à aider les propriétaires d'hôtels à décarboner et à pérenniser leurs actifs - tout en générant des bénéfices - afin de protéger la valeur à long terme de leur entreprise et de réduire l'impact sur l'environnement.L'accord exclusif signé par IHG avec Zeal s'inscrit ans le cadre dumis en place par le groupe hôtelier international. Ce plan d'entreprise sur dix ans est aligné sur les 17 objectifs de développement durable des Nations-Unies. la marque voco, pour qui il marquera une nouvelle étape. Avec, elle est déjà la marque haut de gamme du groupe IHG qui connaît la plus forte croissance.En effet, elle a été conçue pour offrir aux clients des "lieux différents", certes "hauts de gamme mais avec un esprit décontracté".