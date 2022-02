Signature d'un accord entre Expedia Group et IHG Hotels & Resorts

IHG et Expedia Group ont signé un accord qui concerne la distribution en gros via un programme dédié du groupe Expedia



"En créant une passerelle unique pour l'hôtelier et ses partenaires B2B, ce programme permet de réduire les coûts, de générer des revenus supplémentaires pour les hôtels, et de fournir un contenu précis et de meilleurs tarifs aux voyageurs" indique un communiqué de presse.



« Nous sommes ravis de rejoindre le programme de distribution optimisée d’Expedia Group », déclare George Turner, Chief Commercial & Technology Officer, IHG Hotels & Resorts. « Cet accord va nous permettre de gérer de manière plus transparente notre distribution en gros en réduisant les coûts, en offrant un meilleur contrôle de notre mix de canaux de distribution et en optimisant notre stratégie de gestion des revenus, apportant ainsi une valeur supplémentaire à nos propriétaires et à nos hôtels. »