Hôtellerie : Candlewood Suites arrive en Europe

Ce lancement traduit notre volonté de répondre aux attentes des voyageurs

en leur offrant confort et flexibilité

Après Berlin, Candlewood Suites ouvriront prochainement en Allemagne. À, l’hôtel proposera des appartements d’une ou deux pièces avec balcon ou terrasse, et des studios lumineux grâce à un puits de lumière.accueilleradans le quartier « Quartier am Turm », chacun comprenant réfrigérateur, évier, machine à café, coin salon et télévision., l’hôtel sera situé à proximité immédiate de l’aéroport et compteraéquipés de kitchenettes avec réfrigérateur, plaque de cuisson et bouilloire. L’implantation àoffrira des logements meublés dotés d’un système audio, d’un espace de travail, et d’un service digital pour l’enregistrement et l’assistance. Enfin, leouvrira au troisième trimestre près de l’aéroport Berlin Brandenburg, bénéficiant d’une bonne accessibilité.Ces établissements proviennent de ladans le cadre d’un accord de partenariat à long terme entre IHG et NOVUM Hospitality. Ce plan prévoit l’ouverture de 13 hôtels Candlewood Suites en Allemagne, en complément de 50 hôtels Holiday Inn – the niu et 56 établissements Garner. Samira Said , affirme : «[...]».