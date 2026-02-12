TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
ViaXeo Connect intègre le contenu NDC de Lufthansa Group et Turkish Airlines

ViaXeo Connect est un moteur de connectivité aérienne


ViaXoft intègre sur sa plateforme ViaXeo Connect le contenu NDC de Lufthansa Group et Turkish Airlines.


Rédigé par le Jeudi 12 Février 2026 à 11:54

ViaXeo Connect intègre le contenu NDC de Lufthansa Group et Turkish Airlines
ViaXeo Connect intègre le contenu NDC de Lufthansa Group et Turkish Airlines - Depositphotos.com Auteur Naypong
ViaXoft annonce une nouvelle étape dans le développement de sa solution de connectivité aérienne ViaXeo Connect.

L’éditeur indique que celle-ci est désormais officiellement reconnue comme partenaire technologique compatible avec les contenus NDC de Lufthansa Group (LHG) et de Turkish Airlines (TK).

Selon le communiqué, « ViaXeo Connect est officiellement reconnu comme solution partenaire compatible avec les contenus NDC des deux compagnies ».

La plateforme permet ainsi d’exploiter les contenus NDC des deux compagnies aériennes.

ViaXeo Connect, moteur de connectivité aérienne accessible via API

ViaXeo Connect est un moteur de connectivité aérienne accessible via API, conçu pour centraliser l’ensemble des sources aériennes, qu’elles soient NDC ou GDS, au sein d’un même socle technologique.

La solution intègre aujourd'hui les GDS Amadeus (XML, QuickConnect, NDCx), Sabre, Travelport, ainsi que les agrégateurs MisterFly, Resaneo, TravelFusion, Meiya, et Aerticket.

La plateforme est aussi connectée directement aux compagnies aériennes : EasyJet, Transavia, Lufthansa Group (NDC), Aegean, Ryanair, JetAirFly (Tui.be), Jet2.com, Condor, Turkish Airlines, Jetstar, Scoot, TigerAir, AirAsia, Azul, Japan Airlines, Peach, Turkish (NDC).

