ViaXeo Connect intègre le contenu NDC de Lufthansa Group et Turkish Airlines

ViaXeo Connect est un moteur de connectivité aérienne accessible via API, conçu pour centraliser l’ensemble des sources aériennes, qu’elles soient NDC ou GDS, au sein d’un même socle technologique.



La solution intègre aujourd'hui les GDS Amadeus (XML, QuickConnect, NDCx), Sabre, Travelport, ainsi que les agrégateurs MisterFly, Resaneo, TravelFusion, Meiya, et Aerticket.



La plateforme est aussi connectée directement aux compagnies aériennes : EasyJet, Transavia, Lufthansa Group (NDC), Aegean, Ryanair, JetAirFly (Tui.be), Jet2.com, Condor, Turkish Airlines, Jetstar, Scoot, TigerAir, AirAsia, Azul, Japan Airlines, Peach, Turkish (NDC).