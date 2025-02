ViaXoft enrichit son offre d'assurances et son moteur de vols

Avec l'intégration de Xplorassur et Neat dans ViaXeo, notre offre d’assurance devient encore plus complète ! Désormais, les agences de voyages peuvent proposer à leurs clients une souscription simplifiée, une gestion optimisée et des garanties sur mesure pour chaque voyage

ViaXoft enrichit sa solution ViaXeo avec Assurever et désormaisCes intégrations permettent aux agences de voyages d'accéder directement à des plateformes d’assurances partenaires, simplifiant ainsi les processus de souscription et de gestion.L'entreprise précise qu'avec ces connecteurs, les agences peuvent proposer un choix élargi de couvertures adaptées aux besoins variés des voyageurs et gérer les contrats d’assurance de manière centralisée et efficace, directement au sein de ViaXeo. » souligne Karine Mazet , Cofondatrice ViaXoft.