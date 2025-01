ASSUREVER obtient officiellement la certification de son organisme de formation

Cette démarche avait plusieurs objectifs.



Le premier est de permettre aux agences de voyages enregistrées à l’ORIAS de bénéficier d’un accompagnement complet pour répondre à leurs obligations réglementaires de formation. Cela concerne aussi les courtiers en assurance soumis à une obligation annuelle de 15h de formation.

C’est en outre un premier pas pour les agences de voyages belges, marché sur lequel Assurever se développe depuis maintenant 2 ans, qui doivent également se conformer aux exigences réglementaires de la FSMA en matière de formation sur la vente d’assurances. À ce propos, la prochaine étape est la demande d’agrément de l’Assurever Academy auprès de cette autorité de contrôle.



Un autre avantage majeur de la certification Qualiopi réside dans le développement de l’offre de formation, désormais enrichie par de nouveaux modules axés sur la vente de produits additionnels. À cette occasion, Marc Guérin, formateur bien connu des agences de voyages, sera rejoint par Claude Thibaud, qui apportera son expertise en termes de techniques de vente et de connaissance clients.



Sasha Pereira, Responsable du service Formation : « Je suis très enthousiaste à l’idée d’accueillir Claude parmi nous. Cette collaboration permettra d’allier théorie et pratique pour offrir des formations encore plus efficaces et adaptées aux besoins de nos clients, de nos prospects et des acteurs du secteur du voyage et de l’assurance en général. »



Les formations dispensées seront éligibles à une prise en charge par l’OPCO.