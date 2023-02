Eric Barthélémy (Viaxoft) : "Les voyants sont au vert pour 2023"

"L'année 2022, est une année de reprise pour nous et nos clients".

"Les voyants sont au vert et les budgets 2023 sont meilleurs qu'en 2022".

"reprise assez forte

très bonne

nous pensions qu'elle redémarrerait avec davantage de retard".

"Nos clients sur le voyage d'affaires s'en sont plutôt bien sortis notamment ceux qui avaient continué de travailler et prospecter pendant le covid-19. Nous avons des clients qui ont retrouvé un niveau équivalent à 2019 et pour certains ils n'en sont pas loin. Il y a bien sûr moins de transactions, mais des prix des billets d'avion et du terrestre plus élevés et donc des volumes comparables à 2019."

à la carte

"nous sortons des nouveautés tous les mois".

"Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Il reste pas mal de choses à faire et la stratégie n'est pas claire pour tous les acteurs. Les GDS ont une valeur ajoutée qui n'a pas été encore compensée par NDC. Aujourd'hui il reste une perte de productivité globale pour nos clients et nous ne voyons pas bien comment ils vont récupérer cela. Ce n'est pas en 2023 que nous verrons le bout du tunnel avec NDC."

"Je souhaite faire passer un message de vigilance auprès de tous nos clients. Il faut prendre notre bâton de pèlerin pour expliquer les risques. Chez Viaxoft, nous sommes audités tous les mois sur la sécurité. Mais il n'y a pas que le volet technologique, il y a aussi le coté humain. Il faut sensibiliser les équipes aux emails frauduleux, à la gestion des mots de passe car souvent les piratages viennent d'une défaillance humaine. Le tourisme est un marché de choix car il y a bcp de flux financiers qui circulent

Nous avons repris le flambeau avec Karine, pour conduire la stratégie et continuer à être maître à bord pour au moins la prochaine décennie."