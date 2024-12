Bilan carbone, "à la carte", IA : ViaXoft fait le plein de nouveautés [ABO]

TourMaG - ViaXoft propose également à ses clients de mesurer leur bilan carbone, c'est le 2e étage de la fusée ?



Eric Barthélémy : Sur le business travel, nous aidons nos clients TMC à fournir de la data à leurs clients finaux, notamment sur le bilan carbone.



Nous leur donnons accès à des données sur les émissions, que ce soit les vols, trains, et même les hôtels et la location de voiture. La difficulté c'est d'avoir accès aux bonnes informations : savoir quelle voiture a bel et bien été louée, quel appareil a été utilisé pour le vol, dans quelle cabine le voyageur a voyagé, connaître les distances des trajets effectués en avion, voiture ou train...



Par exemple, sur le train, nous n'avions pas les distances parcourues. C'est quelque chose que nous avons intégré dans nos bases au fur et à mesure. Sur l'aérien, nous avons la classe de réservation, mais pas forcément la cabine, c'est donc à nous de faire le lien entre ces différentes données pour être le plus précis possible.



TourMaG - Ce bilan carbone, que vous délivrez à vos clients sur le business travel, va-t-il aussi être intégré à vos clients loisirs ?



Eric Barthélémy : Oui c'est notre volonté. Pour l'instant, nous le proposons aux opérateurs du voyage d'affaires, mais nous souhaitons mettre en place ces outils aussi sur le loisir, les agences et les tour-opérateurs.



Pour les TO, l'intérêt c'est qu'ils puissent fournir cette valeur là à leurs clients également.