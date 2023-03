A Paris, Viaxoft a fêté ses 15 ans avec "les rêves d’un ado"

« En 2008, j’ai eu deux enfants, ma fille et Viaxoft. 15 ans, c’est l’adolescence mais pour une entreprise, c’est l’âge de la majorité » a-t-il avant de rappeler qu’elle avait été lancée en 2008 lors de la crise financière, ce qui a permis douze ans après de « bien affronter celle du Covid, plus forte ».



« Elle a bien fait tanguer le bateau mais on a fait le choix de continuer à avancer et à se développer ». Il ajoute : « Nous ne sommes pas dans une stratégie de maturité, nous sommes là pour développer, créer. Nous avons beaucoup de rêves comme peut l’avoir un ado de 15 ans, tous ne se réaliseront pas tous mais nous avons beaucoup d’idées ».



Il anticipe déjà des nouveautés pour l’année en cours, « un message non subliminal » pour les équipes avec l’objectif de pouvoir faire des annonces lors du prochain IFTM Top Resa.