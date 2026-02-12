TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Vietnam Airlines lance une liaison directe entre Hanoï et Amsterdam

La compagnie opérera trois vols hebdomadaires en Airbus A350 dès le 16 juin 2026


Vietnam Airlines annonce l'ouverture de la première connexion aérienne sans escale entre le Vietnam et les Pays-Bas. À partir de juin 2026, la compagnie reliera Hanoï à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol à raison de trois fréquences par semaine. Cette nouvelle ligne porte à douze le nombre de liaisons directes exploitées par le transporteur vers huit destinations européennes, dont Paris, Londres et Francfort.


Rédigé par le Jeudi 12 Février 2026 à 13:00

Nouvelle ligne entre le Vietnam et les Pays-Bas ©Deposititphotos.com/robert.buchel.fl1.li
Vietnam Airlines lancera une liaison directe entre Hanoï et Amsterdam à compter du 16 juin 2026.

Les vols seront assurés les mardis, jeudis et samedis en Airbus A350, avec des horaires facilitant les correspondances vers Ho Chi Minh-Ville, Da Nang ou Phu Quoc.

Cette ouverture répond à une demande en forte croissance, le marché Hanoï–Amsterdam ayant progressé de plus de 40 % sur l'année écoulée.

Pour Nguyen Quang Trung, Vice-Président Exécutif de la compagnie, l'implantation sur le hub de Schiphol permet de réduire significativement les temps de trajet tout en renforçant les flux touristiques et culturels entre l'Asie du Sud-Est et l'Europe.

Enjeux économiques et développement du fret aérien

Ce vol direct soutient les échanges entre le Vietnam et les Pays-Bas, premier partenaire commercial européen du pays avec 11 milliards de dollars d'importations en 2025.

Au-delà du trafic passagers, qui a dépassé les 122 000 voyageurs en 2024, la ligne vise à optimiser le transport de fret. La suppression des escales doit accélérer l'acheminement des produits électroniques, textiles et agricoles vietnamiens vers les marchés européens.

A lire aussi : Vietnam Airlines dépasse les 350 millions de passagers

