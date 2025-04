Vietnam Airlines mise sur l’IA avec Amadeus

optimiser la gestion des revenus, mais aussi à améliorer la satisfaction client

Dans le cadre de ce partenariat, Vietnam Airlines déploiera un système de tarification dynamique basé sur l’intelligence artificielle. Cette technologie permet une adaptation en temps réel des prix en fonction de nombreux critères tels que la demande, les conditions de marché, les préférences des consommateurs, la concurrence ou encore les tendances historiques. Grâce à l’apprentissage automatique, les algorithmes affinent continuellement leurs prédictions. Cette solution vise à “”.sera également utilisée pour personnaliser l’expérience passager.pourra ainsi proposer des offres ciblées, des promotions spécifiques et des services sur mesure en fonction du profil et des habitudes de chaque voyageur. Cela contribuera à “” et à améliorer l’occupation des sièges.Outre la tarification, le partenariat prévoit de, déjà utilisées pour la gestion des stocks, des réservations et des services numériques grâce à la mise en œuvre du système Altéa Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de Vietnam Airlines de devenir une compagnie entièrement numérique, tout en affirmant sa position de “”.