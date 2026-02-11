Dubai International Airport : cap sur les 100 millions de passagers en 2026

Nous avons observé des marchés en forte progression, notamment la Chine et la Russie, où le potentiel est considérable

L’aéroport international de Dubaï (DXB), devrait frôler la barre des 100 millions de passagers cette année, selon son exploitant. Une performance qui s’inscrit dans la continuité d’une année 2025 record.Dans un communiqué publié ce mercredi, Dubai Airports prévoit, porté par une demande en forte croissance sur plusieurs marchés clés. L’année dernière, DXB avait accueilli 95,2 millions de voyageurs, soit une hausse depar rapport à 2024.L’restent ses principaux marchés, tandis que la Chine, l’Égypte et l’Italie affichent une croissance à deux chiffres.", a déclaré Paul Griffiths , directeur général de Dubai Airports, dans une interview accordée à Reuters.Il a également annoncé l’ouverture prochaine de, avec Riyadh Air, la compagnie appartenant au fonds souverain saoudien, qui débutera ses opérations vers et depuis DXB dans les mois à venir.