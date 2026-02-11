TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Dubai International Airport : cap sur les 100 millions de passagers en 2026

La Chine, l’Égypte et l’Italie enregistrent des hausses à deux chiffres


Dubai International Airport se rapproche des 100 millions de passagers en 2026. Après une année 2025 record, l’aéroport le plus fréquenté au monde continue de renforcer ses liaisons internationales, tandis que son second aéroport, Al Maktoum International, s’apprête à connaître un développement historique.


Mercredi 11 Février 2026

L'aéroport le plus fréquenté du monde sur le point d’atteindre 100 millions de voyageurs - Depositphotos.com @jag_cz
L’aéroport international de Dubaï (DXB), devrait frôler la barre des 100 millions de passagers cette année, selon son exploitant. Une performance qui s’inscrit dans la continuité d’une année 2025 record.

Dans un communiqué publié ce mercredi, Dubai Airports prévoit 99,5 millions de passagers pour 2026, porté par une demande en forte croissance sur plusieurs marchés clés. L’année dernière, DXB avait accueilli 95,2 millions de voyageurs, soit une hausse de 3,1 % par rapport à 2024.

L’Inde, l’Arabie Saoudite et le Royaume-Uni restent ses principaux marchés, tandis que la Chine, l’Égypte et l’Italie affichent une croissance à deux chiffres.

"Nous avons observé des marchés en forte progression, notamment la Chine et la Russie, où le potentiel est considérable", a déclaré Paul Griffiths, directeur général de Dubai Airports, dans une interview accordée à Reuters.

Il a également annoncé l’ouverture prochaine de nouvelles liaisons vers l’Arabie Saoudite, avec Riyadh Air, la compagnie appartenant au fonds souverain saoudien, qui débutera ses opérations vers et depuis DXB dans les mois à venir.

Al Maktoum International, l’extension du second aéroport

Dubaï, constitue un point de correspondance stratégique entre l’Europe et l’Asie.

En 2025, il a accueilli 19,6 millions de visiteurs internationaux en nuitée, selon les données gouvernementales. L’année passée, DXB a enregistré ses journées, mois, trimestres et année les plus chargés de son histoire, opérant "à la limite de sa capacité physique", souligne Dubai Airports.

Pour fluidifier le trafic, l’aéroport a investi dans le déploiement de machines avancées de contrôle des bagages à main, permettant de réduire les files d’attente et d’améliorer l’expérience des passagers.

Afin de répondre à la demande croissante et à l’essor démographique rapide, l’émirat a également annoncé un plan d’extension de 35 milliards de dollars pour son second aéroport, Al Maktoum International.

Celui-ci a vu son trafic aérien augmenter de 30 % sur un an et a accueilli 1,4 million de passagers. La modernisation vise à permettre à l’aéroport de gérer 150 millions de passagers par an dans la prochaine décennie, avant d’atteindre une capacité finale de 260 millions.

