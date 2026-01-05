Ciel Dubai Marina : le plus haut hôtel du monde ouvre à Dubaï

Un établissement de la Vignette Collection d’IHG

Ciel Dubai Marina, nouvel hôtel Vignette Collection d'IHG, a ouvert ses portes à Dubaï. Culminant à 377 mètres et sur 82 étages, l’établissement se positionne comme le plus haut hôtel du monde. Il propose une offre complète mêlant gastronomie, loisirs, spa et hébergement de luxe.



Rédigé par Amélia Brille le Lundi 5 Janvier 2026

Lu 175 fois