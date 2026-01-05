Ciel Dubai Marina : le plus haut hôtel du monde ouvre à Dubaï

Avec ses 82 étages, Ciel Dubai Marina est l’une des nouvelles références architecturales de la ville.
L’hôtel abrite l’une des plus hautes piscines à débordement au monde, ainsi que des espaces de détente et de loisirs pensés pour offrir, à chaque séjour, une expérience unique.
Selon The First Group, ses promoteurs, l’établissement incarne l’esprit de découverte et d’individualité propre à la Vignette Collection.
L’établissement bénéficie d’un emplacement stratégique, à proximité de Palm Jumeirah, JBR, Bluewaters et Uptown Dubai.
Les clients ont un accès direct à la promenade de la Marina, aux bateaux-taxis, aux centres commerciaux et aux transports en commun, facilitant la découverte de Dubaï.
Ciel Dubai Marina : gastronomie, bien-être et loisirs pour tous
La gastronomie occupe une place centrale dans l’établissement.
Tattu Dubai propose une expérience asiatique sur plusieurs niveaux, avec une piscine à débordement et un Sky Lounge offrant une vue à 360°.
West 13 met en avant la cuisine méditerranéenne, tandis qu’East 14 propose un parcours culinaire asiatique, incluant ramen, pho, sushis et currys. Les amateurs de café et de pâtisserie pourront se rendre au Risen Café et Boulangerie artisanale.
À partir de février 2026, un spa situé au 61ᵉ étage ouvrira ses portes, complété par une salle de sport 24h/24 et un accès au Soluna Beach Club sur Palm Jumeirah.
Les familles disposent d’installations dédiées pour les enfants, tandis que les voyageurs d’affaires peuvent profiter de l’Executive Club Nest, au 16ᵉ étage, doté d’espaces de réunion et de services personnalisés.
L’hôtel s’inscrit également dans une démarche de formation et d’engagement local, avec un partenariat avec l’International Centre for Culinary Arts (ICCA) pour soutenir la formation de futurs professionnels de la cuisine.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille