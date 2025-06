Quelles ambitions touristiques pour Dubaï ?

« Dubaï est aujourd’hui un véritable carrefour culinaire mondial, réunissant talents locaux et signatures internationales. Cette reconnaissance renforce l’attractivité de notre destination. »

et devient un levier majeur pour faire venir les aficionados de haute cuisine – mais pas que ! Par ricochet,À titre d’exemple, pour la sélection the World’s 50 Best, 19 restaurants dubaïotes sont sur la liste. Il a aussi plu des étoiles lors de la quatrième cérémonie du Guide Michelin ce mois de mai. La sélection 2025 se veut comme un tournant pour Dubaï avec l’attribution de ses toutes premières trois étoiles Michelin.Rien que sur Atlantis The Palm, c’est la destination où il y a le plus de restaurants étoilés du Moyen-Orient, et ce grâce aux trois étoiles du chef Björn Frantzén et son restaurant FZN.Autre fait marquant : Trèsind Studio, le restaurant du chef Himanshu Saini, devient le premier restaurant indien au monde à recevoir trois étoiles Michelin., contre 69 en 2022, Issam Kazim affirme que. La destination joue donc sur tous les tableaux, et pour l’instant, ça marche !