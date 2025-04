120 000 € de gains : Dubaï mise sur le gaming !

Leplace l’éducation et la sensibilisation aux carrières du numérique au cœur de son dispositif. Un programme dédié aux élèves et enseignants proposera des ateliers, des défis collaboratifs et des interventions pédagogiques autour de thématiques telles que Minecraft, Fortnite ou le game design.Des professionnels issus de studios commeencadreront ces sessions pour présenter les opportunités du secteur. Côté industrie, le GameExpo Summit, organisé en partenariat avec Pocket Gamer Connects et le Département de l’Économie et du Tourisme de Dubaï, réunira plus de 100 intervenants internationaux. Cette conférence sectorielle abordera des sujets clés comme l’intelligence artificielle, le Web3, le gaming mobile, le métavers ou encore les technologies immersives.La remise des MENA Games Awards viendra distinguer les principaux acteurs du secteur dans la région. Avec ces initiatives, le DEF 2025 confirme son ambition de