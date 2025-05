Dubaï, nouvelle destination certifiée pour l’autisme

La certification de Dubaï pour l’accueil des personnes autistes représente une étape clé dans notre engagement en faveur d'une ville plus accessible,

Dubaï devient une nouvelle référence en matière de tourisme accessible

La certification "Certified Autism Destination", décernée par l’IBCCES, a été obtenue grâce à une initiative coordonnée par le Département de l’Économie et du Tourisme de Dubaï (DET).Cette démarche s’inscrit dans, qui vise àLe DET a collaboré avec l’IBCCES pour dispenser des formations sur l’autisme et les troubles sensoriels, en utilisant notamment la. Le programme «» a également été mis en place pour adapter la communication et les services à l’ensemble des besoins spécifiques.», a déclaré Issam Kazim Par ailleurs, des initiatives telles que l’introduction de guides sensoriels et de cordons invisibles ont été déployées pour améliorer l’expérience des visiteurs.Depuis décembre 2023,, avec un objectif de formation de 45 000 employés. En avril 2025,, avec plus de 30 000 membres d’équipage et agents aéroportuaires formés.Tous les établissements certifiés sont référencés sur l’application IBCCES Accessibility App, offrant des informations actualisées sur les lieux accessibles. «», a souligné