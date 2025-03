Dubaï enregistre un record de visiteurs internationaux en 2024

La scène culinaire dubaïtienne continue de s'affirmer avec la troisième édition du Guide MICHELIN Dubaï , qui met en avant 106 restaurants (+18 % par rapport à 2023). Parmi eux,ont décroché deux étoiles, tandis que 15 autres ont obtenu une étoile.Dubaï a également accueilli en novembre 2024 less, réunissant 550 chefs de 61 pays, confirmant ainsi son statut de capitale gastronomique mondiale.Les grands événements de 2024, comme le(2,7 millions de participants), le Dubai Shopping Festival, ou encore des salons professionnels tels que GITEX Global (200 000 visiteurs) et Gulfood (150 000 visiteurs), ont renforcé l'attractivité de la ville.Dubaï poursuit son développement avec des projets, notamment ladu plus grand terminal passagers au monde à l'aéroport international(DWC).L'extension de la ligne bleue du métro sur 30 km vise à améliorer la. L'intégration de l'IA et de la biométrie dans les processus d'accueil renforce également l'expérience voyageur.