Comment découvrir Dubaï pendant le Ramadan en 2025 ?

Le Majlis au Dubai World Trade Centre.

Bab Al Shams - Al Hadheerah, avec un iftar en plein désert.

Atlantis, The Palm - Asateer Tent, proposant un buffet international.

Jumeirah Burj Al Arab - Al Diwan Tent.

Armani/Pavilion à l'Armani Hotel Dubai, pour un iftar sous les étoiles.

Al Khayma Camps, offrant une expérience culinaire mêlant traditions arabes et marocaines.

Iftar sous le dôme à Expo City Dubai - Al Wasl Plaza, avec des spécialités arabes et levantines.

Dubai Souks Iftar Tour par Frying Pan Adventures, une visite immersive des souks.

Le Ramadan à Dubaï est marqué par des décorations lumineuses, des marchés traditionnels et des événements culturels. Les soirées sont animées par des familles et amis se réunissant pour partager des moments de célébration. Les visiteurs peuventLesoffrent une, avec des mets traditionnels comme(boisson à l'abricot) et le(sirop de raisin et eau de rose). Plusieurs lieux proposent des iftars et suhoors (repas pris avant l'aube), notamment :Pour le suhoor . , des lieux tels que lesont ouverts.