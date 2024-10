FRAM embarque 27 agents de voyage en Eductour à Dubaï !

Des aprioris, des idées reçues et même quelques freins ! Et bien certains ont volé en éclat, d'autres ont été bousculés et bien entendu les plus évidents confirmés. Oui il y a un côté bling bling et surfait. Oui c'est un temple de la consommation. Oui l'aspect culturel n'est pas le point fort, quoique… Mais quelle claque ! Nous savons tous que la skyline sortie de nulle part dans le désert est une performance, mais la découvrir, la vivre, l'observer et la dominer depuis Burj Khalifa est une expérience unique. Prendre la mesure des défis techniques et technologiques, se rendre compte des réalisations accomplies en si peu de temps et de celles à venir, goûter au futur, c'est une sensation unique, à vivre et expérimenter. Une telle volonté force le respect.

Oui, quelques-uns. Je pensais à une ville sans âme, sans grand intérêt, où seulement le paraître était important.

En effet, et cela n'as pas disparu pour être honnête. J'ai retrouvé cette ville qui aime le luxe, le côté grandiose, et qui ne s'arrête jamais de s'agrandir à une vitesse folle. Ce n'est pas la destination que j'aurais choisie pour mes vacances, j'aime plus une destination nature, mais cela est tout de même à voir pour s'en faire un avis. Ce qui m'a frappé, c'est que cette ville ne reflète absolument pas le pays, j'ai du mal à distinguer quelle est la culture ancestrale de ce pays à travers Dubaï.

Rien à dire au niveau organisation, au top ! Le staff FRAM a super bien encadré ce voyage d'études. Les organisateurs sont super pointus et connaissent parfaitement la destination. Ils nous ont apporté de précieux conseils, de judicieux retours d'expérience et surtout nous ont donné envie de promouvoir la destination. Leur relation avec les établissements sélectionnés ainsi qu'avec leur partenaire local respire la bienveillance et le professionnalisme, gage de succès. Le planning, comme lors de tous les Éductours, est chargé pour visiter un maximum d'hôtels partenaires et vivre les belles expériences que nous proposons à nos clients. Nous avons pu nous rendre compte que le trafic était très dense et qu'il fallait le prendre en considération. Par ailleurs le fait que des commerciaux FRAM, du personnel du back office soient présents en plus du responsable destination est un plus pour l'aide à la coordination de l'Eductour et pour les échanges au niveau de l'organisation du TO. Félicitations à FRAM à tous niveaux.

Je tiens à remercier FRAM pour cet Eductour qui a été très riche. Les visites ont été toutes très intéressantes, je ne sais pas laquelle j'ai préféré ! L'équipe a été vraiment à nos petits soins et nous avons vécu des expériences très riches.

On ressent l'engagement des organisateurs de nous en faire voir le plus possible en peu de temps, et de nous faire sentir bien sur place. Nous avons eu un très bon groupe qui plus est ! Nous avons passé un agréable séjour rempli de couleurs, et d'or en compagnie de la grande famille du voyage.