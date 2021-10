FOLCO ALOISI

Directeur du Groupe Karavel-Promovacances et de Voyages FRAM

Folco Aloisi est né à Paris en 1972 d'une mère française et d'un père italien. Marié avec 3 enfants, il est diplômé du MIT de Boston. Au début des années 2000 il y rencontre Alain de Mendonça. Encouragés par un professeur, tous deux vont écrire l'une des plus belles pages du etourisme français, avec le lancement du Groupe Karavel, puis Promovac dans les années 2000. Complémentaires et Indissociables, l'aventure remarquable de ces deux entrepreneurs dure depuis plus de 20 ans.

Rédigé par Jean DA LUZ le Jeudi 14 Octobre 2021

