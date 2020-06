Exclusif - Fram relance le voyage à la FRAMçaise avec la gamme "Club en France"

Nos Framissima en France sont riches de tout notre savoir-faire en matière de club de vacances - accueil chaleureux, restauration de bonne qualité, nombreuses activités – , avec un concept retravaillé et adapté pour répondre aux nouvelles aspirations des vacanciers.



Sans surprise, on observe une forte demande d’activités au cœur de la nature, une quête d’authenticité et de sérénité, le besoin de s’aérer et de changer de cadre.



Contrairement aux locations résidence, nous proposons des vacances où le client n’a aucune contrainte, pas de course à faire aux supermarchés, de repas à préparer tous les jours, de vaisselle et de ménage à faire.



Au contraire, notre mission est plus que jamais de tout faire pour que les clients oublient le confinement, sans compter la présence de nos sympathiques animateurs qui vont chouchouter les clients et leurs enfants en proposant des activités variées en journée et en soirée.



Je ne suis pas loin de penser que certains clients voudraient passer du confinement aux vacances sans avoir à retourner au travail. :-)



D’ailleurs nous allons aussi proposer une déclinaison de notre concept : le Fram Nature dont le prix comprend des randonnées dans la nature, une initiation à la méditation, du yoga, de la gymnastique douce et un massage.



Les ventes seront ouvertes dès cette semaine sur le Fram Nature Corse Castell Verde, niché au cœur d’un parc arboré qui offre une vue imprenable la baie de Santa Giulia, fameuse pour sa plage de sable blanc et son eau turquoise."



TourMaG.com - Quels types d’hébergement avez-vous prévu et comment avez-vous prévu de commissionner les agences de voyages ?



Alain de Mendonça : "Certains de nos Framissima France sont des hôtels comme le Marina Viva en Corse, ex club Jet Tours ou encore l’hôtel de la plage à Saint Raphaël qui est flambant neuf.



D’autres comme le Framissima Landes, propose des hébergements de type résidence club avec des appartements 2 pièces spacieux.