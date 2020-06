Le Groupe FRAM met en place sa "Charte Hygiène et Sécurité"

HYGIÈNE ET SANTÉ

1 Nettoyage plus approfondi et plus fréquent des chambres et des parties communes.

2 Désinfection des véhicules de transfert avant et après chaque utilisation.

3 Mise à disposition de distributeurs de gels hydro-alcooliques.

4 Médecin ou infirmier disponible.

5 Mise en place des protocoles Hygiène & Santé imposés par les autorités locales.



MOBILISATION DU PERSONNEL

6 Mise en place d’un référent Hygiène.

7 Formation de tous les employés aux mesures anti-COVID.

8 Utilisation des kits barrières (masques, gants, vitre plexi,…) par les employés.

9 Définition de protocoles de gestion des cas éventuels.



RESPECT DES DISTANCES DE SECURITÉ

10 Respect des mesures de précaution à l’aéroport et à bord des avions, notamment adaptation des procédures pour réduire au maximum les contacts physiques, désinfection des appareils, port du masque, filtration de l’air, distanciation physique si le remplissage de l’appareil le permet.

11 Accueil sécurisé à la réception : marquage au sol, simplification des procédures.

12 Plus de distance entre les tables/les chaises longues des différents espaces : restaurants, zones piscine…

13 Extension des horaires d’ouverture des restaurants.

14 Adaptation des formules de restauration : service à table, « Grab & Go », buffet assisté…



ANIMATION ADAPTÉE

15 En FRAMISSIMA, présence du chef de centre, en permanence sur l’hôtel.

16 Suppression des activités avec contact physique (Danse avec les anim’, waterpolo…), mise en place d’animations et activités sans contact proche.

17 Mise en place de protocoles spécifiques par activité. En particulier, désinfection du matériel sportif avant et après chaque utilisation.

18 Adaptation du programme Mini-Club (de préférence en plein air), horaires pouvant être aménagés.

19 Animations adaptées en soirée.

20 Porté par nos équipes de Pilotes-Vacances, l’esprit FRAMISSIMA plus que jamais au rendez-vous... Avec de nombreux #MomentFRAM à votre programme !



*Certaines mesures restent sous réserve de faisabilité dans certains hôtels