TOP 3 : Notre sélection des 3 excursions incontournables à Dubaï avec Fantastic Orient Tours

Embarquez à bord d'un fabuleux Yacht et partez à la découverte de la ville de Dubaï depuis la mer lors de cette balade de 3 heures. Passez devant la magnifique skyline de Jumeirah Beach Residence avec ses tours à perte de vue, découvrez Bluewaters Island avec la plus grande roue du monde Ain Dubai, et admirez le Palm Jumeirah ainsi que d'autres merveilles de cette ville aux records impressionnants. Laissez-vous bercer par les eaux scintillantes du golfe tout en contemplant les horizons et la beauté de la ville.