Les Émirats Arabes Unis et Oman, la magie d'un magnifique combiné

Découvrez les Émirats Arabes Unis et Oman avec Fantastic Orient Tours !

Que vous soyez à la recherche d'un circuit accompagné, en individuel ou en groupe privatif, notre équipe saura satisfaire l'ensemble des demandes de vos clients. Nous proposons différents types de circuits et séjours à Dubaï, Abu Dhabi, Oman etc.

Nous avons également conçu un circuit qui combine les Émirats arabes Unis et Oman et nous vous invitons à partir à la découverte de ces deux joyaux du Moyen-Orient ensemble.

Rédigé par Céline Wittner le Lundi 4 Décembre 2023





Les Émirats Arabes Unis sont une destination qui ne cessera jamais de vous surprendre.



Découvrons ensemble Dubaï, l'Émirat le plus connu, avec ses gratte-ciel futuristes dont la fameuse Burj Khaifa, ses hôtels de renommée mondiale comme le Burj Al Arab, ses centres commerciaux grandioses et ses vastes étendues de dunes désertiques.

Dubaï est l'emblème de l'irrésistible montée en puissance du Moyen-Orient.



Dans nos circuits, vous découvrirez aussi ses vieux quartiers tels que Bastakiya et Deira, qui révèlent les débuts de centre ville fascinante.



Ensuite, prenez la route en direction d'Abu Dhabi la capitale, qui offre une immersion totale dans la culture émiratie avec ses incontournables comme la Grande Mosquée Sheikh Zayed, un chef-d'oeuvre architectural, le Louvre Abu Dhabi, qui allie art classique et contemporain, ou bien encore le majestueux Palais Présidentiel Qasr Al Watan.





Dans un second temps, rendez-vous au Sultanat d'Oman, situé à la pointe de la péninsule arabique. Vous y découvrirez de majestueuses montagnes, des oasis verdoyants, de magnifiques wadis.



Vous explorerez de nombreux sites culturels tels que le palais du Sultan Qaboos à Mascate, la vieille ville de Nizwa, et plusieurs forts historiques qui témoignent de la riche histoire du pays.



Puis, vous visiterez ses marchés traditionnels, les souks, qui vous inviteront à l'échange avec la population locale et à la découverte de l'artisanat omanais.

Des wadis nichés dans la montagne Omanaise jusqu'aux gratte-ciel vertigineux de Dubaï, chaque étape de votre voyage saura vous surprendre et vous émerveiller.



Dans notre circuit combinant les Émirats Arabes Unis et Oman, vous en apprendrez davantage sur des lieux chargés d'histoire tout en découvrant les paysages surprenants et la culture de ces deux

destinations.

