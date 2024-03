Plongez dans les traditions des Émirats Arabes Unis avec Fantastic Orient Tours

Nous croyons fermement qu'il est essentiel de sortir des sentiers battus pour comprendre et apprécier nos magnifiques destinations. Nos circuits sont soigneusement conçus pour vous emmener à la découverte des incontournables de notre destination, mais aussi des quartiers historiques, des marchés traditionnels et des sites emblématiques de chaque émirat, offrant ainsi une perspective authentique sur la vie locale.



Goûtez aux saveurs de la cuisine locale, explorez les ruelles des vieux quartiers tels que Bastakiya, embarquez à bord d'un dhow traditionnel pour une croisière inoubliable dans le golfe d'Oman, découvrez les secrets de la culture des perles, et bien plus encore. Chaque instant de votre voyage sera une immersion totale dans l'authenticité et la richesse culturelle des Émirats Arabes Unis.