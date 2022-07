Notre philosophie : privilégier la qualité à la quantité.

Notre équipe : passionée & toujours au service de notre clientèle.

Notre point fort : nos guides touristiques.

Pour la petite histoire...

Passionnés par les Émirats Arabes Unis, nous avons décidé de rassembler nos compétences et notre savoir-faire pour vous faire vivre des expériences inoubliables tout en répondant au mieux à vos besoins, vos envies et votre budget. Nous sommes passionnés d’aider les autres à découvrir tout ce que les Émirats ont de meilleur à offrir.Surtout concernant nos partenaires, au niveau des excursions, hébergements, restaurants, activités. Nous évaluons chacune de nos prestations avant de les mettre en vente. Nous avons besoin d'installer un réel climat de confiance avec nos prestataires, ce qui nous permet de travailler avec eux sur du long terme.L'équipe Fantastic Orient Tours se fera un plaisir de répondre à vos demandes. Notre dévouement à créer des voyages uniques & d'exceptions nous permet de faire découvrir les Émirats sous un autre angle, notre vision.Pour nous, le guide touristique a un grand rôle à jouer dans le bon déroulement du circuit, et c'est pour cette raison que nous avons une équipe de guides qualifiés, passionnés et à l'écoute de tous. Nous sélectionnons nos guides avec soins. Ils ont chacun plus de 10ans d'expériences aux Émirats Arabes Unis, ils sont passionnés par ce pays et connaissent toutes les astuces qui feront de votre voyage une expérience inoubliable.Monsieur CHEBBI Daly, directeur général de l'agence, a lui même été guide pendant 7 ans à Dubaï. Après avoir guidé ses clients à travers tous les Émirats, son ambition l'a amené à ouvrir sa propre agence de voyages. Spécialiste de la destination, Fantastic Orient Tours vous fera vivre une expérience riche en découverte et en émotions.