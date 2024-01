4 bonnes raisons de visiter Dubaï cet hiver avec Fantastic Orient Tours

2) Voyagez confortablement et en toute sécurité.



Nous sommes fiers de mettre en vedette nos propres autocars Fantastic Orient Tours de marque Yutong 2024.

Nos autocars sont neufs et équipés de ports de chargement mobiles, d'un système de climatisation intégré, de compartiments à bagages spacieux et des bouteilles d'eau fraîches sont également mises à disposition.

Nos conducteurs ont une expérience de conduite de 10 ans en moyenne à travers les Émirats Arabes Unis et Oman. Ils connaissent la destination à merveille et ils ont une conduite souple et qualitative. Ils sont dévoués à offrir un service amical et professionnel à nos clients tout au long du voyage.

Choisir Fantastic Orient Tours, c'est opter pour un voyage où chaque détail est soigneusement pensé, de la qualité des autocars à l'expérience de conduite de nos chauffeurs.