Explora Journeys : plus que quelques jours pour profiter d’une invitation particulière

Jour 1 : La Valette, Malte



Découvrez le génie méditerranéen de la restauration et de la rénovation derrière les remparts de la ville. Édifices sculptés à la main, dédale de tombes souterraines et temples de l’âge de pierre, La Valette est résolument imprégnée de son passé. Découvrez des secrets de guerre enfouis sous les rues de calcaire, longez le Grand Port à bord d’une dghajsa, plongez dans l’histoire nationale et admirez les fameuses « femmes mafflues » et la richesse artistique des musées. Découvrez des bars animés, dégustez une cuisine maltaise étoilée au guide Michelin, faites connaissance avec les habitants et plongez sur des épaves. Malte a beau être la plus petite capitale d’Europe, elle ne manque pas de dynamisme.



Jour 2 : La Goulette, Tunisie



Depuis des temps immémoriaux, les maisons blanchies à la chaux de Tunis accueillent les marins sur les côtes d’Afrique du Nord. Dans la médina, au cœur de la vieille ville, tous les coins de rue sont autant d’occasions de découvrir des merveilles : mosaïques, portes de bois sculptées, patios décorés de céramiques… Perdez-vous dans ce labyrinthe de souks, de mosquées et de médersas, des écoles coraniques reconnaissables à leurs arcades noires et blanches. L’influence française est palpable à Ville Nouvelle, où les larges boulevards bordés d’eucalyptus mènent à l’impressionnante cathédrale Saint Vincent de Paul. Ne manquez pas les ruines phéniciennes et les superbes mosaïques de Carthage le long du front de mer de la ville de Sidi Bou Saïd, muse des artistes et des poètes.



Jour 3 : En mer



Avec plus de temps pour réfléchir, se ressourcer et atteindre l’Ocean State of Mind, les journées en mer avec Explora Journeys sont tout indiquées pour explorer d’autres merveilles, sans aucune précipitation. Sur fond de bleu infini, laissez-vous surprendre par la diversité des offres de bien-être, de restauration et de divertissement, qui nourrissent l’esprit et les sens pour satisfaire les tempéraments les plus curieux. Ces moments en mer offrent une chance inespérée de se déconnecter du monde extérieur et de se reconnecter à soi-même et avec ses proches. Avec une telle palette d’expériences à bord, chaque journée en mer est unique et mémorable.



Jour 4 : Ibiza, Espagne



Vous ressentirez les vibrations magnétiques d’Ibiza. Cédez à la douce invitation des animations qui rythment la vie sur l’île. Découvrez les marais salants de Las Salinas, mangez de la paella, sirotez de la sangria, méditez, faites du shopping… bref tout ce qui vous plaira. Fincas, vallées de pins, orangeraies et vergers sont autant d’endroits à découvrir. Offrez-vous une parenthèse dans des spas d’exception, dédiés au bien-être, au yoga, aux massages. Plongez dans la quiétude des eaux tièdes de ses plages privées. À la nuit tombée, faites la fête dans les bars et clubs où se produisent les meilleurs DJ du monde. Les éléments naturels s’intègrent parfaitement à la vie insulaire. L’esprit bohème d’Ibiza attire depuis longtemps artistes, écrivains, gourous et hippies. Et certains n’en sont jamais repartis.