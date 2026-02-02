Explora Journeys : plus que quelques jours pour profiter d’une invitation particulière

L’invitation Particulière
A l’occasion de la nouvelle année, Explora Journeys a dévoilé une nouvelle offre : l’Invitation Particulière.
En réservant un voyage en mer avant le 28 janvier, les passagers pour bénéficier des meilleurs tarifs disponibles (remises allant jusqu’à 30 % sur une sélection d’itinéraires), d’un acompte réduit à 10 % et d’un surclassement de suite offert.
Des séjours court éligibles à cette nouvelle offre
En plus de ses circuits de 7, 14 ou 21 nuits, sans escales dans le même port, la marque propose désormais des courts séjours, un weekend prolongé. L’occasion rêvée de découvrir les voyages en mer, et d’adresser ces propositions à une nouvelle catégories de voyageurs.
Un voyage à travers les carrefours légendaires et l’esprit insulaire
Idéal pour les novices, cette croisière de quatre nuits en Méditerranée donnera un premier aperçu de la magie des voyages en mer.
Un voyage à travers les carrefours légendaires et l’esprit insulaire
Idéal pour les novices, cette croisière de quatre nuits en Méditerranée donnera un premier aperçu de la magie des voyages en mer.
Du mercredi 29 avril au dimanche 3 mai, Voyage de quatre nuits, quatre escales et trois pays traversés, à bord d’EXPLORA I.
Embarquement : La Valette, Malte
Débarquement : Barcelone, Espagne
A partir de 2 700 euros par personne.
Embarquement : La Valette, Malte
Débarquement : Barcelone, Espagne
A partir de 2 700 euros par personne.
Jour 1 : La Valette, Malte
Découvrez le génie méditerranéen de la restauration et de la rénovation derrière les remparts de la ville. Édifices sculptés à la main, dédale de tombes souterraines et temples de l’âge de pierre, La Valette est résolument imprégnée de son passé. Découvrez des secrets de guerre enfouis sous les rues de calcaire, longez le Grand Port à bord d’une dghajsa, plongez dans l’histoire nationale et admirez les fameuses « femmes mafflues » et la richesse artistique des musées. Découvrez des bars animés, dégustez une cuisine maltaise étoilée au guide Michelin, faites connaissance avec les habitants et plongez sur des épaves. Malte a beau être la plus petite capitale d’Europe, elle ne manque pas de dynamisme.
Jour 2 : La Goulette, Tunisie
Depuis des temps immémoriaux, les maisons blanchies à la chaux de Tunis accueillent les marins sur les côtes d’Afrique du Nord. Dans la médina, au cœur de la vieille ville, tous les coins de rue sont autant d’occasions de découvrir des merveilles : mosaïques, portes de bois sculptées, patios décorés de céramiques… Perdez-vous dans ce labyrinthe de souks, de mosquées et de médersas, des écoles coraniques reconnaissables à leurs arcades noires et blanches. L’influence française est palpable à Ville Nouvelle, où les larges boulevards bordés d’eucalyptus mènent à l’impressionnante cathédrale Saint Vincent de Paul. Ne manquez pas les ruines phéniciennes et les superbes mosaïques de Carthage le long du front de mer de la ville de Sidi Bou Saïd, muse des artistes et des poètes.
Jour 3 : En mer
Avec plus de temps pour réfléchir, se ressourcer et atteindre l’Ocean State of Mind, les journées en mer avec Explora Journeys sont tout indiquées pour explorer d’autres merveilles, sans aucune précipitation. Sur fond de bleu infini, laissez-vous surprendre par la diversité des offres de bien-être, de restauration et de divertissement, qui nourrissent l’esprit et les sens pour satisfaire les tempéraments les plus curieux. Ces moments en mer offrent une chance inespérée de se déconnecter du monde extérieur et de se reconnecter à soi-même et avec ses proches. Avec une telle palette d’expériences à bord, chaque journée en mer est unique et mémorable.
Jour 4 : Ibiza, Espagne
Vous ressentirez les vibrations magnétiques d’Ibiza. Cédez à la douce invitation des animations qui rythment la vie sur l’île. Découvrez les marais salants de Las Salinas, mangez de la paella, sirotez de la sangria, méditez, faites du shopping… bref tout ce qui vous plaira. Fincas, vallées de pins, orangeraies et vergers sont autant d’endroits à découvrir. Offrez-vous une parenthèse dans des spas d’exception, dédiés au bien-être, au yoga, aux massages. Plongez dans la quiétude des eaux tièdes de ses plages privées. À la nuit tombée, faites la fête dans les bars et clubs où se produisent les meilleurs DJ du monde. Les éléments naturels s’intègrent parfaitement à la vie insulaire. L’esprit bohème d’Ibiza attire depuis longtemps artistes, écrivains, gourous et hippies. Et certains n’en sont jamais repartis.
Découvrez le génie méditerranéen de la restauration et de la rénovation derrière les remparts de la ville. Édifices sculptés à la main, dédale de tombes souterraines et temples de l’âge de pierre, La Valette est résolument imprégnée de son passé. Découvrez des secrets de guerre enfouis sous les rues de calcaire, longez le Grand Port à bord d’une dghajsa, plongez dans l’histoire nationale et admirez les fameuses « femmes mafflues » et la richesse artistique des musées. Découvrez des bars animés, dégustez une cuisine maltaise étoilée au guide Michelin, faites connaissance avec les habitants et plongez sur des épaves. Malte a beau être la plus petite capitale d’Europe, elle ne manque pas de dynamisme.
Jour 2 : La Goulette, Tunisie
Depuis des temps immémoriaux, les maisons blanchies à la chaux de Tunis accueillent les marins sur les côtes d’Afrique du Nord. Dans la médina, au cœur de la vieille ville, tous les coins de rue sont autant d’occasions de découvrir des merveilles : mosaïques, portes de bois sculptées, patios décorés de céramiques… Perdez-vous dans ce labyrinthe de souks, de mosquées et de médersas, des écoles coraniques reconnaissables à leurs arcades noires et blanches. L’influence française est palpable à Ville Nouvelle, où les larges boulevards bordés d’eucalyptus mènent à l’impressionnante cathédrale Saint Vincent de Paul. Ne manquez pas les ruines phéniciennes et les superbes mosaïques de Carthage le long du front de mer de la ville de Sidi Bou Saïd, muse des artistes et des poètes.
Jour 3 : En mer
Avec plus de temps pour réfléchir, se ressourcer et atteindre l’Ocean State of Mind, les journées en mer avec Explora Journeys sont tout indiquées pour explorer d’autres merveilles, sans aucune précipitation. Sur fond de bleu infini, laissez-vous surprendre par la diversité des offres de bien-être, de restauration et de divertissement, qui nourrissent l’esprit et les sens pour satisfaire les tempéraments les plus curieux. Ces moments en mer offrent une chance inespérée de se déconnecter du monde extérieur et de se reconnecter à soi-même et avec ses proches. Avec une telle palette d’expériences à bord, chaque journée en mer est unique et mémorable.
Jour 4 : Ibiza, Espagne
Vous ressentirez les vibrations magnétiques d’Ibiza. Cédez à la douce invitation des animations qui rythment la vie sur l’île. Découvrez les marais salants de Las Salinas, mangez de la paella, sirotez de la sangria, méditez, faites du shopping… bref tout ce qui vous plaira. Fincas, vallées de pins, orangeraies et vergers sont autant d’endroits à découvrir. Offrez-vous une parenthèse dans des spas d’exception, dédiés au bien-être, au yoga, aux massages. Plongez dans la quiétude des eaux tièdes de ses plages privées. À la nuit tombée, faites la fête dans les bars et clubs où se produisent les meilleurs DJ du monde. Les éléments naturels s’intègrent parfaitement à la vie insulaire. L’esprit bohème d’Ibiza attire depuis longtemps artistes, écrivains, gourous et hippies. Et certains n’en sont jamais repartis.
Du lundi 6 juillet au jeudi 9 juillet, voyage de 3 nuits, triso escales et deux pays traversés, à bord d’EXPLORA II.
Embarquement : Le Pirée (Athènes), Grèce
Débarquement : Istanbul, Turquie
A partir de 2 375 euros par personne.
Embarquement : Le Pirée (Athènes), Grèce
Débarquement : Istanbul, Turquie
A partir de 2 375 euros par personne.
Jour 1 : Athènes, Grèce
Les Athéniens ne vivent pas dans le passé. En avance sur son temps, Athènes respire le glamour et le sentiment que tout est possible, avec ses galeries, ses glaciers, ses boutiques de bijoux et ses nombreux musées. Au passage, vous en profitez pour admirer les merveilles archéologiques de l’Acropole et du Parthénon. Flânez dans les rues animées et les marchés, dansez dans les bouzoukia animées, chantez dans les tavernes. Le soir, rendez-vous au port, où des bars faiblement éclairés servent de la bière locale bien fraîche. Alors que vous respirez l’air salé et observez les pêcheurs partir, réfléchissez à l’esprit progressiste de cette ville antique.
Jour 2 : Patmos, Grèce
Une petite île avec une grande réputation. Voyagez vers cette île discrète et peu fréquentée. Réputée pour être le paradis des voyageurs exigeants, cette île aux plages ensoleillées et aux eaux cristallines protégées par des criques peut se targuer d’une hospitalité des plus chaleureuses. Site incontournable de la Grèce, avec une vue magnifique sur des montagnes et des maisons blanches perchées sur des collines. Connue comme la Terre des Légendes, c’est ici que Saint Jean aurait écrit son Livre des Révélations. À la fois calme et débordante d’énergie, cette ville fait honneur à son nom « Letoïs », d’après la déesse de la nature sauvage et de la chasse Artémis, fille de Léto. Patmos aurait vu le jour grâce à son intervention divine.
Jour 3 : En mer
Jour 4 : Istanbul, Turquie
Embarquez pour une aventure à cheval entre Europe et Asie. Visitez la mosquée « bleue » du sultan Ahmet, le Grand Bazar, le palais de Topkapi, Sainte-Sophie ou bien plongez dans un bain turc. Embrassez le quartier familial et ombragé de la ville, où les femmes achètent des baklavas imbibés de beurre et des olives. Marchandez des bijoux en or, du linge de maison ou des antiquités orientales. Dînez dans l’ambiance de la vieille ville ou prenez un ferry pour la partie asiatique afin de goûter à la cuisine de rue. Régalez-vous de plateaux de mezzés, de tassergal grillé et de succulentes brochettes. Mettez vos sens en éveil dans le bazar aux épices au milieu des arômes et des étalages colorés. Après un tel festin des sens, laissez-vous tenter par un raki réparateur. La nuit, les fêtes ne commencent que tard, mais attendez-vous à danser jusqu’à l’aube. Rejoignez la foule qui inonde les rues surplombant le Bosphore. Dansez sur des rooftops côté européen, rejoignez en ferry des banlieues de la partie asiatique ou passez la soirée dans un établissement folklorique. Fusion éclectique de l’Orient et de l’Occident, cette ville conservatrice dans l’âme se double d’un esprit assurément moderne.
Un voyage entre design, patrimoine et ports
A bord du tout navire de la flotte EXPLORA III, la marque offre désormais de nouvelles découvertes à ces clients : la mer du Nord.
Les Athéniens ne vivent pas dans le passé. En avance sur son temps, Athènes respire le glamour et le sentiment que tout est possible, avec ses galeries, ses glaciers, ses boutiques de bijoux et ses nombreux musées. Au passage, vous en profitez pour admirer les merveilles archéologiques de l’Acropole et du Parthénon. Flânez dans les rues animées et les marchés, dansez dans les bouzoukia animées, chantez dans les tavernes. Le soir, rendez-vous au port, où des bars faiblement éclairés servent de la bière locale bien fraîche. Alors que vous respirez l’air salé et observez les pêcheurs partir, réfléchissez à l’esprit progressiste de cette ville antique.
Jour 2 : Patmos, Grèce
Une petite île avec une grande réputation. Voyagez vers cette île discrète et peu fréquentée. Réputée pour être le paradis des voyageurs exigeants, cette île aux plages ensoleillées et aux eaux cristallines protégées par des criques peut se targuer d’une hospitalité des plus chaleureuses. Site incontournable de la Grèce, avec une vue magnifique sur des montagnes et des maisons blanches perchées sur des collines. Connue comme la Terre des Légendes, c’est ici que Saint Jean aurait écrit son Livre des Révélations. À la fois calme et débordante d’énergie, cette ville fait honneur à son nom « Letoïs », d’après la déesse de la nature sauvage et de la chasse Artémis, fille de Léto. Patmos aurait vu le jour grâce à son intervention divine.
Jour 3 : En mer
Jour 4 : Istanbul, Turquie
Embarquez pour une aventure à cheval entre Europe et Asie. Visitez la mosquée « bleue » du sultan Ahmet, le Grand Bazar, le palais de Topkapi, Sainte-Sophie ou bien plongez dans un bain turc. Embrassez le quartier familial et ombragé de la ville, où les femmes achètent des baklavas imbibés de beurre et des olives. Marchandez des bijoux en or, du linge de maison ou des antiquités orientales. Dînez dans l’ambiance de la vieille ville ou prenez un ferry pour la partie asiatique afin de goûter à la cuisine de rue. Régalez-vous de plateaux de mezzés, de tassergal grillé et de succulentes brochettes. Mettez vos sens en éveil dans le bazar aux épices au milieu des arômes et des étalages colorés. Après un tel festin des sens, laissez-vous tenter par un raki réparateur. La nuit, les fêtes ne commencent que tard, mais attendez-vous à danser jusqu’à l’aube. Rejoignez la foule qui inonde les rues surplombant le Bosphore. Dansez sur des rooftops côté européen, rejoignez en ferry des banlieues de la partie asiatique ou passez la soirée dans un établissement folklorique. Fusion éclectique de l’Orient et de l’Occident, cette ville conservatrice dans l’âme se double d’un esprit assurément moderne.
Un voyage entre design, patrimoine et ports
A bord du tout navire de la flotte EXPLORA III, la marque offre désormais de nouvelles découvertes à ces clients : la mer du Nord.
Du mercredi 2 septembre au lundi 7 septembre. Un voyage de cinq nuits, 5 escales et 4 pays visités, à bord d’EXPLORA III.
Embarquement : Copenhague, Danemark
Débarquement : Hambourg, Allemagne
A partir de 4 275 euros par personne.
Embarquement : Copenhague, Danemark
Débarquement : Hambourg, Allemagne
A partir de 4 275 euros par personne.
Jour 1 : Copenhague, Danemark
Laissez-vous séduire par l’une des capitales les plus vivantes du monde. Détendez-vous en côtoyant des Danois joyeux et une culture variée : la fontaine Gefion, la statue de la petite sirène, la vieille citadelle, le palais d’Amalien avec ses bâtiments rococo, l’histoire médiévale, les villages de pêcheurs et, bien sûr, les viennoiseries danoises. L’écologie est prépondérante dans la vie quotidienne et le vélo constitue le moyen de transport favori pour traverser la ville et découvrir le quartier branché de Norrebro, le palais de Christiansborg et la maison de Christian Andersen au bord de l’eau. Authentique, vivante et accueillante... Copenhague est à l’image des sourires de ses habitants.
Jour 2 : Aarhus, Danemark
Carrefour scandinave historique aux allures de quartier pittoresque, Aarhus est la deuxième ville du Danemark, où le charme de l’ancien se mêle aux merveilles de la modernité. Le musée d’art ARoS est un lieu de rencontre entre l’art et l’ingénierie, un espace de liberté pour une créativité inégalée qui va au-delà de la pensée traditionnelle. Remontez dans le passé à Den Gamle By (la vieille ville), qui retrace la longue histoire du Danemark, ou rendez-vous au musée Moesgaard, à l’architecture spectaculaire, qui abrite un homme des tourbières momifié et des objets datant de l’âge de fer. À vélo, découvrez la rue pavée de Møllestien, le Skyspace du Dôme ou le quartier latin, où vous pourrez découvrir les créations de Scan. Terminez la journée par une promenade dans la rue Strøget et sirotez un cocktail sur le toit-terrasse du très branché Salling.
Jour 3 : Lysekil, Suède
Ancien repaire de flibustiers niché au cœur des fjords de la côte ouest suédoise, Lysekil est devenu un sanctuaire raffiné dédié à la gastronomie durable et au bien-être. Ce village de pêcheurs invite à l'exploration, qu'il s'agisse d'un safari aux huîtres, d'une flânerie dans un vignoble biologique ou d'une authentique pause fika. Entre deux baignades nordiques suivies d'un sauna au feu de bois, vous pourrez gravir le granit rose de la réserve de Stångehuvud ou observer la vie marine au tunnel de l’aquarium Havets Hus. Entre l'église de pierre sculptée et les élégantes villas Curman, Lysekil offre une parenthèse de sérénité absolue.
Jour 4 : Oslo, Norvège
Difficile de trouver une ville plus verte qu’Oslo, que ce soit en matière d’habitat ou d’environnement, puisque la moitié de la capitale norvégienne est couverte de forêts et de parcs, et un fjord arrive même jusque dans le centre-ville. Mais Oslo vous réserve bien d’autres surprises : concerts, musées, opéra, le parc de sculptures Vigeland et l’une des plus belles bibliothèques au monde. Découvrez les œuvres d’Edvard Munch, prenez conscience de l’impact du changement climatique, assistez à une dégustation d’aquavit ou visitez le Palais royal. Embarquez pour un safari aquatique, ou faites une balade en bateau ou à vélo. Terminez votre journée par un classique : un plongeon dans le fjord, thérapie revigorante dans des eaux qu’on dit aussi pures qu’exceptionnelles.
Jour 5 : En mer
Jour 6 : Hambourg, Allemagne
Surnommée la « Porte vers le monde », la ville aux 2 300 ponts vous invite à découvrir ses canaux, ses spécialités culinaires, son architecture et sa musique. Préparez-vous à un véritable tsunami de culture : villas cossues, hospices, château, lac intra-muros, piste d’atterrissage sur l’eau, mairie de style néo-renaissance, tunnel orné de céramiques, église baroque Saint-Nicolas… Arpentez les rues de HafenCity, le quartier des entrepôts en brique, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Sous l’onde brillante et futuriste de la Philharmonie de l’Elbe, profitez d’une acoustique qui n’a d’égale que celle de l’opéra de Sydney et admirez la vue sur le fleuve. À n’en pas douter, Hambourg saura réjouir vos sens.
Tous les voyages comprennent :
• Neuf expériences gastronomiques
• Boissons raffinées à discrétion
• Accès au spa thermal
• Wi-Fi haut débit offert
• Programmes de bien-être et de fitness
• Tous les services offerts à bord
• Service de navette pour rejoindre les centres-villes depuis le port
• Une bouteille de vin et une bouteille de spiritueux de votre choix à votre arrivée
• Une bouteille de champagne et des rafraîchissements à l’arrivée dans votre suite
• Un service authentique, distingué et personnalisé
Les voyageurs ayant réservé l’un des hébergements suivants bénéficient d’avantages supplémentaires : Ocean Grand Terrace Suite, Ocean Penthouse et Ocean Residence.
Laissez-vous séduire par l’une des capitales les plus vivantes du monde. Détendez-vous en côtoyant des Danois joyeux et une culture variée : la fontaine Gefion, la statue de la petite sirène, la vieille citadelle, le palais d’Amalien avec ses bâtiments rococo, l’histoire médiévale, les villages de pêcheurs et, bien sûr, les viennoiseries danoises. L’écologie est prépondérante dans la vie quotidienne et le vélo constitue le moyen de transport favori pour traverser la ville et découvrir le quartier branché de Norrebro, le palais de Christiansborg et la maison de Christian Andersen au bord de l’eau. Authentique, vivante et accueillante... Copenhague est à l’image des sourires de ses habitants.
Jour 2 : Aarhus, Danemark
Carrefour scandinave historique aux allures de quartier pittoresque, Aarhus est la deuxième ville du Danemark, où le charme de l’ancien se mêle aux merveilles de la modernité. Le musée d’art ARoS est un lieu de rencontre entre l’art et l’ingénierie, un espace de liberté pour une créativité inégalée qui va au-delà de la pensée traditionnelle. Remontez dans le passé à Den Gamle By (la vieille ville), qui retrace la longue histoire du Danemark, ou rendez-vous au musée Moesgaard, à l’architecture spectaculaire, qui abrite un homme des tourbières momifié et des objets datant de l’âge de fer. À vélo, découvrez la rue pavée de Møllestien, le Skyspace du Dôme ou le quartier latin, où vous pourrez découvrir les créations de Scan. Terminez la journée par une promenade dans la rue Strøget et sirotez un cocktail sur le toit-terrasse du très branché Salling.
Jour 3 : Lysekil, Suède
Ancien repaire de flibustiers niché au cœur des fjords de la côte ouest suédoise, Lysekil est devenu un sanctuaire raffiné dédié à la gastronomie durable et au bien-être. Ce village de pêcheurs invite à l'exploration, qu'il s'agisse d'un safari aux huîtres, d'une flânerie dans un vignoble biologique ou d'une authentique pause fika. Entre deux baignades nordiques suivies d'un sauna au feu de bois, vous pourrez gravir le granit rose de la réserve de Stångehuvud ou observer la vie marine au tunnel de l’aquarium Havets Hus. Entre l'église de pierre sculptée et les élégantes villas Curman, Lysekil offre une parenthèse de sérénité absolue.
Jour 4 : Oslo, Norvège
Difficile de trouver une ville plus verte qu’Oslo, que ce soit en matière d’habitat ou d’environnement, puisque la moitié de la capitale norvégienne est couverte de forêts et de parcs, et un fjord arrive même jusque dans le centre-ville. Mais Oslo vous réserve bien d’autres surprises : concerts, musées, opéra, le parc de sculptures Vigeland et l’une des plus belles bibliothèques au monde. Découvrez les œuvres d’Edvard Munch, prenez conscience de l’impact du changement climatique, assistez à une dégustation d’aquavit ou visitez le Palais royal. Embarquez pour un safari aquatique, ou faites une balade en bateau ou à vélo. Terminez votre journée par un classique : un plongeon dans le fjord, thérapie revigorante dans des eaux qu’on dit aussi pures qu’exceptionnelles.
Jour 5 : En mer
Jour 6 : Hambourg, Allemagne
Surnommée la « Porte vers le monde », la ville aux 2 300 ponts vous invite à découvrir ses canaux, ses spécialités culinaires, son architecture et sa musique. Préparez-vous à un véritable tsunami de culture : villas cossues, hospices, château, lac intra-muros, piste d’atterrissage sur l’eau, mairie de style néo-renaissance, tunnel orné de céramiques, église baroque Saint-Nicolas… Arpentez les rues de HafenCity, le quartier des entrepôts en brique, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Sous l’onde brillante et futuriste de la Philharmonie de l’Elbe, profitez d’une acoustique qui n’a d’égale que celle de l’opéra de Sydney et admirez la vue sur le fleuve. À n’en pas douter, Hambourg saura réjouir vos sens.
Tous les voyages comprennent :
• Neuf expériences gastronomiques
• Boissons raffinées à discrétion
• Accès au spa thermal
• Wi-Fi haut débit offert
• Programmes de bien-être et de fitness
• Tous les services offerts à bord
• Service de navette pour rejoindre les centres-villes depuis le port
• Une bouteille de vin et une bouteille de spiritueux de votre choix à votre arrivée
• Une bouteille de champagne et des rafraîchissements à l’arrivée dans votre suite
• Un service authentique, distingué et personnalisé
Les voyageurs ayant réservé l’un des hébergements suivants bénéficient d’avantages supplémentaires : Ocean Grand Terrace Suite, Ocean Penthouse et Ocean Residence.
Leyre Torres Campo
Business Relationship Lead – France & Monaco
leyre.torres@explorajourneys.com
+ 33 749862938
Paul-Emile Bardot
Business Relationship Lead – France / Nord & DOM-TOM
paulemile@explorajourneys.com
+ 33 649740989
Site web : explorajourneys.com
Business Relationship Lead – France & Monaco
leyre.torres@explorajourneys.com
+ 33 749862938
Paul-Emile Bardot
Business Relationship Lead – France / Nord & DOM-TOM
paulemile@explorajourneys.com
+ 33 649740989
Site web : explorajourneys.com
Autres articles
-
Explora journeys débute une année riche en nouveautés et événements
-
L’invitation Exclusive – offre spéciale de fin d’année
-
À bord d'Explora Journeys : la croisière qui veut réinventer le luxe en Méditerranée
-
Explora Journeys : l’invitation exclusive jusqu’au 4 décembre, c’est le moment d’en profiter
-
Adriana Karembeu découvre pour la première fois le voyage en croisière à bord d’Explora Journeys