Explora journeys débute une année riche en nouveautés et évenements


L'année 2026 marque une accélération du développement d’Explora Journeys. En plus d'étendre sa flotte et d'ouvrir de nouvelles régions à ses Voyages en Mer, la marque a imaginé « l’Invitation Particulière » : une nouvelle incitation à découvrir une autre façon de voyager, en attendant de prochaines annonces.


Rédigé par Explora Journeys le Lundi 19 Janvier 2026

L’invitation Particulière

© Explora Journeys
© Explora Journeys
A l’occasion de la nouvelle année, Explora Journeys a dévoilé une nouvelle offre : l’Invitation Particulière.

En réservant un voyage en mer avant le 28 janvier, les passagers pour bénéficier des meilleurs tarifs disponibles : remises allant jusqu’à 30 % sur une sélection d’itinéraires, acompte réduit à 10 % et surclassement de suite offert.

Quelques itinéraires éligibles à cette nouvelle offre

Un voyage entre rivage ciselé et places baignées de soleil

Idéal pour les novices, cette croisière de quatre nuits en Méditerranée donnera un premier aperçu de la magie des voyages en mer.
© Explora Journeys
© Explora Journeys

Du samedi 21 mars au mercredi 25 mars, Voyage de quatre nuits, 3 escales et deux pays traversés, à bord d’EXPLORA I.
Embarquement : Arrecife (Lanzarote), Espagne
Débarquement : Barcelone, Espagne
A partir de 2 520 euros par personne.
© Explora Journeys
© Explora Journeys

Cette croisère de quatre nuits débute sous le signe de l'art et de la nature sauvage à Arrecife, sur l'île de Lanzarote. Les voyageurs y découvrent l'empreinte indélébile de l'artiste César Manrique, dont les œuvres s'intègrent harmonieusement aux paysages volcaniques, ainsi que des sites spectaculaires comme le lac de lave de Timanfaya ou les sculptures sous-marines de Jason deCaires Taylor. L'itinéraire met ensuite le cap sur Tanger, une escale bohème au carrefour de deux continents. Dans cette cité marocaine, l'effervescence des souks et des cafés historiques du Petit Socco invite à la contemplation, offrant un mélange unique de traditions ancestrales et de nostalgie artistique face au détroit de Gibraltar.

La traversée s'achève en apothéose à Barcelone, véritable joyau de la culture catalane où l'architecture audacieuse de Gaudí côtoie les ruelles médiévales du quartier gothique. Le séjour y est rythmé par une gastronomie savoureuse, des moments de détente sur les plages ensoleillées et une vie nocturne vibrante le long de La Rambla. Entre élégance moderniste sur le Passeig de Gràcia et ambiance festive, cette étape finale offre une conclusion dynamique et créative à ce périple maritime entre l'Afrique du Nord et l'Espagne.

Un voyage entre merveilles légendaires et fusion culturelle

Une boucle au départ du Pirée, aéroport international avec des vols réguliers depuis la France.
© Explora Journeys
© Explora Journeys

Du lundi 6 juillet au lundi 13 juillet, voyage de sept nuits, cinq escales et deux pays traversés, boucle depuis le Pirée, à bord d’EXPLORA II.
A partir de 4 480 euros par personne.
© Explora Journeys
© Explora Journeys

Votre voyage en mer débute et s'achève à Athènes, une cité antique au cœur résolument moderne où le glamour des galeries contemporaines côtoie l'éternelle majesté de l'Acropole. Ce voyage vous invite d'abord à la sérénité sur l'île de Patmos, une escale confidentielle prisée des voyageurs exigeants. Entre montagnes sacrées et criques cristallines, vous y découvrirez une hospitalité chaleureuse et une énergie paisible, sur les traces des légendes de Saint Jean et de la déesse Artémis.

L'aventure se poursuit par une immersion sensorielle à Istanbul, où votre navire fera escale pour une nuit complète, vous laissant le temps de vibrer au rythme de cette métropole à cheval entre deux continents. Des arômes envoûtants du bazar aux épices aux palais opulents de la vieille ville, chaque instant est une célébration des sens. Vous pourrez explorer les quartiers familiaux, savourer une cuisine de rue authentique côté asiatique, et prolonger l'émotion jusqu'à l'aube sur les rooftops branchés surplombant le Bosphore.

Enfin, les rivages turcs et grecs révèlent leurs trésors les plus précieux : des ruines romaines d'Éphèse à Kuşadası, véritables sanctuaires à ciel ouvert, jusqu'à l'effervescence chic de Mykonos. Entre deux baignades dans des eaux scintillantes, vous pourrez flâner parmi les moulins blanchis à la chaux ou explorer l'île sacrée de Délos. Ce périple s'achève par un dernier cocktail face à l'horizon, offrant un équilibre parfait entre contemplation historique et art de vivre festif avant de retrouver le dynamisme d'Athènes.

Un voyage entre design, patrimoine et ports

A bord du tout navire de la flotte EXPLORA III, la marque offre désormais de nouvelles découvertes à ces clients : la mer du Nord.
© Explora Journeys
© Explora Journeys

Du mercredi 2 septembre au lundi 7 septembre. Un voyage de cinq nuits, 5 escales et 4 pays visités, à bord d’EXPLORA III.

Embarquement : Copenhague, Danemark

Débarquement : Hambourg, Allemagne

A partir de 4 275 euros par personne.
© Explora Journeys
© Explora Journeys

Ce Voyage en Mer vous invite d'abord à découvrir les trésors du Danemark, en naviguant des canaux de Copenhague jusqu'à Aarhus. Le périple met en lumière le contraste fascinant entre l'héritage viking et le design moderne, tout en offrant une immersion dans la culture locale. Entre les monuments emblématiques comme la Petite Sirène et les palais rococo, les voyageurs peuvent savourer l'art de vivre danois dans une atmosphère à la fois historique et pittoresque.
L'aventure se poursuit en Norvège avec l'exploration d'Oslo, une capitale exemplaire par sa verdure et son fjord omniprésent. La ville propose une richesse culturelle unique, allant des œuvres de Munch aux expériences revigorantes d'un plongeon dans des eaux pures. Après une escale sur la côte de granite de Lysekil, ce séjour maritime s'achève à Hambourg, la cité aux milliers de ponts, véritable porte ouverte sur le monde et symbole d'un esprit portuaire dynamique.

Tous les voyages comprennent :
• Neuf expériences gastronomiques
• Boissons raffinées à discrétion
• Accès au spa thermal
• Wi-Fi haut débit offert
• Programmes de bien-être et de fitness
• Tous les services offerts à bord
• Service de navette pour rejoindre les centres-villes depuis le port
• Une bouteille de vin et une bouteille de spiritueux de votre choix à votre arrivée
• Une bouteille de champagne et des rafraîchissements à l’arrivée dans votre suite
• Un service authentique, distingué et personnalisé

Les voyageurs ayant réservé l’un des hébergements suivants bénéficient d’avantages supplémentaires : Ocean Grand Terrace Suite, Ocean Penthouse et Ocean Residence.

Explora journeys débute une année riche en nouveautés et évenements
Leyre Torres Campo
Business Relationship Lead – France & Monaco
leyre.torres@explorajourneys.com
+ 33 749862938

Paul-Emile Bardot
Business Relationship Lead – France / Nord & DOM-TOM
paulemile@explorajourneys.com
+ 33 649740989

Site web : explorajourneys.com

