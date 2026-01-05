Explora journeys débute une année riche en nouveautés et évenements

Votre voyage en mer débute et s'achève à Athènes, une cité antique au cœur résolument moderne où le glamour des galeries contemporaines côtoie l'éternelle majesté de l'Acropole. Ce voyage vous invite d'abord à la sérénité sur l'île de Patmos, une escale confidentielle prisée des voyageurs exigeants. Entre montagnes sacrées et criques cristallines, vous y découvrirez une hospitalité chaleureuse et une énergie paisible, sur les traces des légendes de Saint Jean et de la déesse Artémis.L'aventure se poursuit par une immersion sensorielle à Istanbul, où votre navire fera escale pour une nuit complète, vous laissant le temps de vibrer au rythme de cette métropole à cheval entre deux continents. Des arômes envoûtants du bazar aux épices aux palais opulents de la vieille ville, chaque instant est une célébration des sens. Vous pourrez explorer les quartiers familiaux, savourer une cuisine de rue authentique côté asiatique, et prolonger l'émotion jusqu'à l'aube sur les rooftops branchés surplombant le Bosphore.Enfin, les rivages turcs et grecs révèlent leurs trésors les plus précieux : des ruines romaines d'Éphèse à Kuşadası, véritables sanctuaires à ciel ouvert, jusqu'à l'effervescence chic de Mykonos. Entre deux baignades dans des eaux scintillantes, vous pourrez flâner parmi les moulins blanchis à la chaux ou explorer l'île sacrée de Délos. Ce périple s'achève par un dernier cocktail face à l'horizon, offrant un équilibre parfait entre contemplation historique et art de vivre festif avant de retrouver le dynamisme d'Athènes.A bord du tout navire de la flotte EXPLORA III, la marque offre désormais de nouvelles découvertes à ces clients : la mer du Nord.