Un voyageur avait souscrit, pour deux personnes, un forfait touristique de près de trois semaines en Asie du Sud-Est, comprenant hébergements, excursions et prestations annexes, pour un montant de 6896 €.



À l’issue du séjour, après avoir adressé une réclamation au professionnel, il a saisi la Médiation, reprochant à l’organisateur de multiples manquements à ses obligations d’information, de conseil et de bonne exécution du contrat.



Il sollicitait à ce titre un remboursement forfaitaire correspondant à 15 % du prix total du voyage, estimant que ces dysfonctionnements avaient significativement altéré son expérience.



L’examen du dossier révèle plusieurs non-conformités avérées : à l’arrivée dans l’un des hôtels prévus au contrat, aucune réservation n’était enregistrée. Les voyageurs ont dû avancer les frais sur place. Il est également apparu que l’établissement ne proposait pas de petit déjeuner, pourtant inclus contractuellement.



Par ailleurs, une excursion prévue a été annulée en raison du retard du prestataire local. Ces éléments caractérisent des manquements objectifs à l’exécution du forfait touristique.



D’autres griefs relèvent en revanche davantage de l’appréciation personnelle ou ne sont pas étayés par des éléments probants. Ainsi, l’état de l’hôtel et l’environnement immédiat ont été jugés décevants par le client, sans que des preuves objectives permettent d’en établir la non-conformité.



De même, la modification d’une excursion, bien qu’occasionnant un désagrément, n’a pas entraîné de désorganisation réelle du séjour tel que contractuellement prévu.



Les critiques relatives au défaut d’assistance pour les formalités administratives et à l’obtention du visa ne sauraient davantage prospérer, l’obligation de l’agence se limitant à une information générale, laquelle s’est révélée conforme aux règles applicables.