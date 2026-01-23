Une voyageuse avait réservé, par l’intermédiaire d’un professionnel du tourisme, un forfait touristique à destination de l’Afrique australe, comprenant plusieurs segments aériens successifs opérés par deux transporteurs distincts.



Le parcours prévoyait un acheminement intérieur, suivi d’un vol long-courrier, puis d’un dernier segment régional vers la destination finale. En raison d’une perturbation affectant le vol long-courrier, les passagers n’ont pu embarquer sur le vol régional de correspondance et ont été réacheminés sur un autre vol avec un délai d’environ vingt-quatre heures.



Estimant avoir subi un retard significatif à l’arrivée, ils ont sollicité le versement de l’indemnisation forfaitaire de 600 € par passager prévue par le règlement (CE) n°261/2004.



Saisi du litige, le transporteur concerné a confirmé l’existence d’une perturbation sur le vol long-courrier, tout en précisant que le retard à l’arrivée de ce vol était demeuré inférieur à trois heures, seuil fixé par la jurisprudence européenne pour ouvrir droit à indemnisation.