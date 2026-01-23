TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Correspondance manquée, l’indemnisation ne marche pas à tous les coups [ABO]

Le cas de la semaine en partenariat avec la Médiation Tourisme & Voyage


Aujourd'hui, la Médiation Tourisme et Voyage revient sur le cas d'une voyageuse qui avait réservé un forfait à destination de l'Afrique Australe qui comprenait plusieurs segments aériens opérés par des transporteurs différents. Un retard et tout s'enraille ! Voici un exemple où la demande d'indemnisation ne marche pas... à tous les coups !


Rédigé par le Vendredi 30 Janvier 2026

Mauvaise météo et retard de vol : l'indemnisation peut-elle quand même avoir lieu ? - Depositphotos.com Auteur I_am_Daniel
Mauvaise météo et retard de vol : l'indemnisation peut-elle quand même avoir lieu ? - Depositphotos.com Auteur I_am_Daniel
Aer Lingus
Une voyageuse avait réservé, par l’intermédiaire d’un professionnel du tourisme, un forfait touristique à destination de l’Afrique australe, comprenant plusieurs segments aériens successifs opérés par deux transporteurs distincts.

Le parcours prévoyait un acheminement intérieur, suivi d’un vol long-courrier, puis d’un dernier segment régional vers la destination finale. En raison d’une perturbation affectant le vol long-courrier, les passagers n’ont pu embarquer sur le vol régional de correspondance et ont été réacheminés sur un autre vol avec un délai d’environ vingt-quatre heures.

Estimant avoir subi un retard significatif à l’arrivée, ils ont sollicité le versement de l’indemnisation forfaitaire de 600 € par passager prévue par le règlement (CE) n°261/2004.

Saisi du litige, le transporteur concerné a confirmé l’existence d’une perturbation sur le vol long-courrier, tout en précisant que le retard à l’arrivée de ce vol était demeuré inférieur à trois heures, seuil fixé par la jurisprudence européenne pour ouvrir droit à indemnisation.


Ce que disent les textes :

Sur le plan juridique, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment issue des arrêts Sturgeon et suivants, le droit à indemnisation n’est ouvert qu’en cas d’arrivée à destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures.

En l’espèce, le vol relevant de la responsabilité du transporteur long-courrier est arrivé avec un retard inférieur à ce seuil, excluant ainsi toute obligation d’indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004.

Si la Cour a également jugé qu’un voyage comportant plusieurs segments réservés sous une même référence devait être apprécié comme un ensemble, cette solution suppose encore que les segments concernés relèvent contractuellement du même transporteur ou d’un même engagement de transport.

Or, il ressort du dossier que le dernier segment, assuré par un autre transporteur, faisait l’objet d’une réservation distincte, sans partage de code ni référence commune.

Dès lors, le transporteur long-courrier ne pouvait raisonnablement prévoir la perte de ce vol régional, laquelle ne constituait pas un dommage directement imputable à l’exécution de son propre contrat de transport.

Conformément aux principes du droit commun de la responsabilité contractuelle, seuls les dommages prévisibles et directement liés à l’inexécution peuvent ouvrir droit à réparation.

Ce que préconise la Médiation Tourisme et Voyage :

Dans ces conditions, aucun fondement juridique ne permet de retenir la responsabilité du transporteur long-courrier au titre de la perte du vol régional, ni de préconiser le versement de l’indemnisation forfaitaire sollicitée par la passagère.

En revanche, même si l’organisateur du forfait n’a pas à verser l’indemnisation il est tenu d’assister ses clients, de prendre en charge les prestations pendant la durée de l’attente du vol de remplacement et éventuellement de rembourser au client les prestations prévues dans le forfait et non fournies.

Retrouvez tous les cas pratiques de la Médiation Tourisme et Voyage en cliquant ICI.

La Médiation Tourisme et Voyage :

Correspondance manquée, l’indemnisation ne marche pas à tous les coups [ABO]
En 2024, la Médiation Tourisme et Voyage (MTV) a traité 16 000 dossiers.

Les dossiers traités par la MTV sont exclusivement issus de litiges entre consommateurs et professionnels. Le recours à un médiateur est désormais obligatoire pour toutes les entreprises, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 € par infraction.

Le champ de compétence de la MTV couvre le transport aérien, ferroviaire (hors SNCF et RATP), routier, les opérateurs de voyages, l’hôtellerie, mais aussi les secteurs du sport et des loisirs. En deux ans, l’équipe est passée de 9 à 19 juristes pour répondre à la croissance des demandes.

Les litiges liés au transport aérien représentent deux tiers des dossiers. 79% des litiges proviennent de ventes en ligne contre 16% issues de points de vente physiques.

Enfin, la confiance dans le dispositif est renforcée par un taux d’adhésion élevé : 97% des avis rendus par la MTV sont acceptés par les parties.

www.mtv.travel


Lu 923 fois

Tags : mediation, mtv
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Correspondance manquée, l’indemnisation ne marche pas à tous les coups [ABO]

Correspondance manquée, l’indemnisation ne marche pas à tous les coups [ABO]

IA et distribution : ChatGPT, Google... et la bataille des nouveaux standards [ABO] IA et distribution : ChatGPT, Google... et la bataille des nouveaux standards [ABO]

Destinations singulières : Sainte-Lucie, l’île confidentielle aux multiples visages [ABO] Destinations singulières : Sainte-Lucie, l’île confidentielle aux multiples visages [ABO]

Tourisme régénératif et durable : de bonnes intentions sans lendemain ? [ABO] Tourisme régénératif et durable : de bonnes intentions sans lendemain ? [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]

Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO] Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO]

Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO] Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO] Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Dernière heure

Correspondance manquée, l’indemnisation ne marche pas à tous les coups [ABO]

Nautil : "atteindre 100 millions d'euros reste un objectif à moyen terme"

Perturbations du contrôle aérien : "La France est le problème" pour le patron de l'IATA

IA et distribution : ChatGPT, Google... et la bataille des nouveaux standards [ABO]

De La Seu d’Urgell à Figueres : Ode à la nature

Brand News

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever
L’année 2026 s’ouvre sous le signe de la structuration et de l’élan pour Assurever. Après plusieurs...
Les annonces

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller voyages confirmé(e) H/F - CDI - (Saint-Médard-en-Jalles (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ASSUREVER - Responsable commercial(e) H/F - CDI - (Secteur Sud-Rhône Alpes)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CITIZENPLANE - Formateur·trice Systèmes Aériens & Support - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

Evaneos structure une offre dédiée aux familles

Evaneos structure une offre dédiée aux familles
Partez en France

Partez en France

Futuroscope 2026 : 4 nouvelles attractions et un record historique pour le parc !

Futuroscope 2026 : 4 nouvelles attractions et un record historique pour le parc !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Tourisme Etats-Unis : les nouvelles exigences sur les réseaux sociaux pourraient coûter 15 milliards de dollars

Tourisme Etats-Unis : les nouvelles exigences sur les réseaux sociaux pourraient coûter 15 milliards de dollars
Production

Production

Nautil : "atteindre 100 millions d'euros reste un objectif à moyen terme"

Nautil : "atteindre 100 millions d'euros reste un objectif à moyen terme"
AirMaG

AirMaG

Perturbations du contrôle aérien : "La France est le problème" pour le patron de l'IATA

Perturbations du contrôle aérien : "La France est le problème" pour le patron de l'IATA
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

Après Booking et Expedia : Accor s’invite sur ChatGPT

Après Booking et Expedia : Accor s’invite sur ChatGPT
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Meliá inaugure son premier resort aux Maldives en janvier 2026

Meliá inaugure son premier resort aux Maldives en janvier 2026
HotelMaG

Hébergement

Alfred Hotels poursuit son expansion

Alfred Hotels poursuit son expansion
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Royal Caribbean commande deux nouveaux paquebots à Saint-Nazaire

Royal Caribbean commande deux nouveaux paquebots à Saint-Nazaire
TravelJobs

Emploi & Formation

L'aéroport Marseille Provence organise un Forum de l’Emploi

L'aéroport Marseille Provence organise un Forum de l’Emploi
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias